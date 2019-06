Caro pedaggi, tutto fermo in attesa del Piano economico finanziario

L’AQUILA – Due mesi per trovare una soluzione definitiva al caro pedaggi su A24 e A25. I sindaci non abbassano la guardia.

Accordo per l’ennesima sospensione dell’aumento pedaggi per la A24/A25 fino al 31 agosto. Due mesi per approvare il Piano economico finanziario da 3,1 miliardi di euro.

«Noi Sindaci ed Amministratori di Lazio e Abruzzo – si legge in una nota – siamo soddisfatti che dal 1° luglio 2019 non scatti l’aumento di circa il 19%, ma non abbassiamo la guardia e portiamo avanti la nostra battaglia finché non ci sarà la soluzione definitiva a questo annoso problema. Martedì 18 giugno ci incontriamo di nuovo a Carsoli per organizzare le prossime iniziative mentre giovedì 20 giugno saremo ricevuti in delegazione dal Presidente Nazionale Anci a cui chiederemo l’impegno ad essere in prima linea accanto a noi e a condividere la nostra battaglia. Ci aspettiamo che questa sia l’ultima sospensione e che a partire da settembre ci sia la soluzione definitiva e non l’ennesima presa di tempo».

«Dopo manifestazioni, mobilitazioni, presidi, l’invito di 100 sindaci, – commenta a riguardo la deputata Pd Stefania Pezzopane – finalmente Toninelli ha deciso di muoversi per evitare agli automobilisti di Abruzzo e Lazio un inaccettabile salasso. Anche se il congelamento rappresenta un semplice pannicello caldo dal momento che il pericolo non è ancora scampato, è comunque positivo. Non solo perché è una prima vittoria della mobilitazione ma anche perché ci fa sperare che Toninelli si sia finalmente convinto a prendere in considerazione le esigenze degli abitanti di Lazio e Abruzzo. Ora è necessario che il Piano economico finanziario sia effettivamente definito entro i tempi previsti dall’accordo. Da parte nostra, monitoreremo la sua applicazione per evitare che resti solo l’ennesimo annuncio».

«Agli attacchi strumentali del centrosinistra in Regione Abruzzo, – è invece il commento della consigliera Sara Marcozzi – il MoVimento 5 Stelle risponde con i fatti e con le soluzioni: il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha trovato un accordo con Strada dei Parchi per il congelamento dell’aumento delle tariffe delle Autostrade A24 e A25 fino alla fine di agosto. È stato inoltre preso l’impegno, dal MIT e dal Ministero dell’Economia e Finanza, di arrivare entro luglio alla definizione del Pef e contestualmente alla predisposizione di un piano finanziario di convalida per l’esecuzione di opere di messa in sicurezza sismica, per un importo pari a circa 700 milioni di euro coperti da contributi pubblici. Lo avevamo detto già nei giorni scorsi che il Ministro Toninelli era a lavoro per trovare un accordo. Come volevasi dimostrare l’allarmismo del centrosinistra, che per la seconda volta chiede un Consiglio Regionale Straordinario su una questione che è già stata risolta dal governo, si è rivelato privo di contenuto».