L’Aquila, Addio a Kira, cane eroe nella notte del terremoto

Addio a Kira, il pastore tedesco dei Vigili del Fuoco di Trieste che la notte del 6 aprile 2009 salvò a L’Aquila una donna sepolta sotto le macerie da 42 ore.

Il suo padrone, Claudio Antoniutti, Vigile del Fuoco qualificato originario di Trieste, era partito alla volta dell’Abruzzo proprio al notte del terremoto del 6 aprile.

Durante le operazioni di salvataggio, il suo cane aveva individuato dopo quasi 2 giorni dalla prima scossa, delle persone decedute tra le macerie di un palazzo nel centro storico.

E continuando a scavare, Kira, riuscì a compiere il miracolo, individuando Eleonora Calesini, una studentessa di Rimini, al tempo iscritta all’Accademia dell’Immagine a L’Aquila, che era ancora viva dopo tutte quelle ore.

Eleonora fu ribattezzata dai media come “l’ultima sopravvissuta dell’Aquila”; aveva un braccio schiacciato e una gamba bloccata sotto un grosso pezzo di cemento, ma grazie alla collaborazione di Kira, era ancora viva.

Kira è stato tra i primi cani “brevettati” alla scuola nazionale dei Vigili del fuoco.

Ha effettuato soccorsi ed esercitazioni in tutta la regione Friuli Venezia Giulia, lavorava con un pompiere attualmente in servizio a Trieste, ma veniva impiegata ovunque ci fosse bisogno di lei, in particolare per ricerche persone.

Per i vigili del fuoco era “una di famiglia” da anni.