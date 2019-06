L’Aquila – Venerdì condizioni di tempo stabile con sole prevalente nella mattinata; cieli generalmente poco nuvolosi per la restante parte della giornata e poi anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +15°C e +31°C.

In Abruzzo tempo in prevalenza stabile con ampie schiarite nel corso della giornata su tutto il territorio, qualche nube al pomeriggio sui settori interni. Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi in serata specie sulle aree interne.

In Italia giornata di bel tempo al nord Italia con il sole prevalente al mattino specie sulle regioni orientali. Qualche nube in più al pomeriggio in transito ad ovest ma con tempo in prevalenza stabile eccetto qualche pioggia sulle Alpi, poco nuvoloso altrove. Stabile anche in serata e nottata salvo residui temporali sulle Alpi. Cieli sereni o al più poco nuvolosi al centro Italia durante le ore mattutine. Qualche corpo nuvoloso in transito al pomeriggio ma senza fenomeni associati, stabile anche in serata e in nottata. Giornata di bel tempo e clima molto caldo. Sole prevalente su tutte le regioni meridionali eccetto sulla Sardegna dove troveremo qualche nube in transito specie al pomeriggio e in serata, tuttavia senza precipitazioni associate.

Temperature in aumento a nord a sud.

(Centro Meteo Italiano)