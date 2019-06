“Yes week-end!”: eventi in Abruzzo, da San Massimo alla sagra delle ciliegie

Primo week-end dal sapore estivo in Abruzzo; e sono tanti gli eventi, dal capoluogo alla costa per trascorrerlo in allegria con famiglia e amici.

Nel week-end festeggiamenti a L’Aquila in onore di San Massimo, patrono della città che abbracceranno non solo sabato e domenica ma proseguiranno anche durante i primi giorni della prossima settimana.

Domenica 9 giugno torna nel centro storico anche la consueta fiera dedicata al Santo.

Dalle 8 del mattino fino alle 20, la Messa solenne alle 18 nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio, celebrata da Monsignor Giuseppe Molinari. Giovani ancora protagonisti delle celebrazioni, attraverso l’arte. Alle 21, infatti, il Recital San Massimo, modello e testimone di fede per i giovani di oggi, a cura del Teatro dei 99.

Ecco i dettagli del programma completo degli eventi legati alla festa del santo Patrono dell’Aquila

Sempre domenica a L’Aquila, in programma un incontro all’Auditorium del Gran Sasso Science Institute i cui si confronteranno Paolo Mieli, giornalista, ex direttore del Corriere della Sera, storico e saggista, e Piero Angela, divulgatore, ideatore e conduttore di programmi televisivi come “Quark” e “SuperQuark” che hanno diffuso la cultura scientifica tra gli italiani.

Sempre nel week-end a Pizzoli la terza edizione del Mud Days, evento interamente dedicato all’off-road.

Questa iniziativa si inserisce in un progetto ben più ampio: la costruzione di un Rifugio dedicato a Federico, scomparso troppo presto a causa di una grave malattia. Il Rifugio è situato su Monte Marine e dovrebbe essere ultimato a breve.

Non solo eventi serali ma anche legati alla natura; come la consueta gita a cavallo nelle Valli di Scanno o nella Valle d’Arano, trekking con gli asini a Introdacqua, l’escursione da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio, a piedi o in e-bike.

Nel week-end in programma a Raiano la tradizionale Sagra delle Ciliegie giunta alla 64esima edizione e la Fiera dell’Agroalimentare, giunta alla 15esima edizione. Entrambi gli eventi sono conosciuti come “La Maggiolata”.

La Sagra delle Ciliegie è una delle manifestazioni gastronomiche più antiche di tutto l’Abruzzo che affonda le proprie radici nella tradizione agropastorale del territorio.

Un week-end che sarà non solo all’insegna della ciliegia, la “ceracia” in molti idiomi del territorio, da gustare in tante varianti, ma anche artisti di strada, band musicali, spettacoli, danze, dj set con Provenzano DJ.

Ci sarà anche il concorso “Balconi Fioriti Rosso Ciliegia” che consente di vedere abbellito Raiano.

Da Raiano a Torricella Sicura per la 21esima edizione della Sagra del Formaggio Fritto nel Borgo di Villa Popolo, ai piedi del monte Ioanella.

In occasione della Sagra, durante il week-end viene valorizzato un prodotto tipico della pastorizia locale, il formaggio di Pecora realizzato a mano, come una volta, prodotto a mano, un prodotto per generazioni risorsa basilare dell’economia e l’alimentazione degli abruzzesi.

Ancora oggi nella zona interessata dell’evento tanti sono i pastori che portano avanti questa attività.

Al centro commerciale “Megalò di Chieti” ci sarà invece , attore simbolo degli anni’90, storica presenza della soap opera “Beautiful” che incontrerà i fan sabato 8 alle 17 per foto e autografi.

“Notte di Festa a San Luca di Atessa”, è il nuovo appuntamento organizzato dal Comitato Feste di San Luca, in collaborazione con Asd Draghi San Luca per sabato 8 in località San Luca di Atessa, dalle ore 20 fino a notte inoltrata.

I prodotti tipici abruzzesi e la buona musica saranno i protagonisti della “Notte di Festa”. Spazio anche allampio momento musicale.

Si parte, infatti, dalle ore 21 con il gruppo Tequila e Montepulciano Band con il suo Cicirinella Live Tour. A seguire Osvaldo Bianchi insieme a Marco Pizii con il suo Bisbetica Indù (Rino Gaetano e Classic Soul Rock) intratterranno tutti fino alle 3 di notte.

La manifestazione di quest’anno è stata dedicata dal Comitato Feste di San Luca “agli amici che ci hanno lasciato troppo presto”.

L’aperistreet “più lungo del mondo” in programma per sabato 8 a Teramo; un tavolo conviviale lungo 1 km con 5 mila posti che partirà da Piazza Garibaldi fino a Porta Madonna, tagliando in due il centro città.

I veri protagonisti di questa grande manifestazione, organizzata e ideata da Franceschiello Eventi, saranno le numerose attività del centro di Teramo che somministreranno l’aperitivo per tutto il tavolo, proponendo tutte le leccornie e tipicità della cucina teramana.

Il costo a persona è di 20 euro, (include aperitivo, una bottiglia di vino ogni 3 persone e l’acqua).

A Pescara un appuntamento per gli amanti dell’Inter; Il calciatore dell’Inter Radja Nainggolan parteciperà all’apertura di una nuova boutique: “Eight Pescara”. Il negozio, che tratterà esclusivamente abbigliamento maschile, appartiene ai calciatori Cosmo Palumbo e Mohamed “Momo” Fofanà.

Sempre a Pescara sabato 8 ci sarà la quinta edizione dell’Hai Bin Rock Festival.

Ecco le band che parteciperanno alla rassegna: Dust’n’Roses (tribute Guns ‘n’ Roses), Disasterpiece (tribute Slipknot), Eurosmith (tribute Aerosmith), Rammstag (tribute Rammstein), Maiden Division (tribute Iron Maiden), Radiosupernova (tribute Oasis), Original Fire (tribute Chris Cornell), Maetalika (tribute Metallica), Twisted (tribute Twisted Sisters), Kiloton, Bad Boys Motley Gang (tribute Motley Crue), Kiss This (tribute Kiss).