Professione animatori e dirigenti turistico-sportivi: il CSI fa scuola

L’AQUILA – Animatori e dirigenti turistico-sportivi per valorizzare il territorio. La nuova sfida del CSI Abruzzo.

Corso di formazione, organizzato dal comitato regionale CSI per animatori turistico-sportivi. Domani partirà il primo modulo.

Il Progetto REACT1ON AQ è stato approvato dal Comune dell’Aquila, nell’ambito del PROGRAMMA RESTART, con l’intento di promuovere il protagonismo giovanile finalizzato alla valorizzazione del territorio.

CSI, il corso rilascia la qualifica di dirigente e animatore turistico sportivo e si compone di insegnamenti nell’ambito dell’area associativa, turistica, psico-pedagogica, tecnica e sanitaria.

CSI, programmazione del corso

La didattica è divisa in due moduli, “Animatori di II livello” e “Dirigenti”. Al termine di ciascun modulo e dopo il superamento di una verifica scritta, i partecipanti riceveranno l’attestato di frequentazione e verranno automaticamente iscritti all’Albo Nazionale CSI.

Il modulo “Animatori” si terrà l’8 e 9 giugno presso l’Opera Salesiana Don Bosco (Viale Don Bosco-L’Aquila). Il target principale è costituito da giovani tra 18 e 35 anni. La durata è di 16 ore. Il modulo “Dirigenti” si terrà in una data in via di definizione nella medesima struttura per la durata di altre 16 ore. Il contributo di partecipazione solo per questa edizione è pari a 20,00 euro.