L’Aquila – Cielo generalmente sereno o poco nuvolosi nelle mattinata di sabato e domenica; piogge o temporali pomeridiani in generale esaurimento in serata. Temperature comprese tra +12°C e +28°C.

In Abruzzo tempo in prevalenza stabile nelle ore mattutine con ampie schiarite alternate a qualche nube su tutti i settori; al pomeriggio sia di sabato che di domenica si attendono piogge o temporali sui settori interni in generale esaurimento nella serata.

In Italia giornata all’insegna del tempo stabile al Nord ma con qualche nube sparsa. Addensamenti a tratti compatti al mattino sui settori occidentali, maggiori schiarite invece dal pomeriggio soprattutto su coste e pianure. Cielo poco o parzialmente nuvoloso in nottata. Nubi sparse al mattino sulle regioni centrali, soprattutto su quelle tirreniche, ma senza fenomeni di rilievo.

Addensamenti più compatti al pomeriggio specie sugli Appennini mentre in serata e in nottata il cielo rimarrà poco nuvoloso su tutti i settori.

Tempo stabile e soleggiato al Sud nelle ore diurne, salvo qualche addensamento anche compatto sulla Sardegna ma senza fenomeni. Cielo sereno o poco nuvoloso invece in serata e in nottata su tutte le regioni con tempo sempre asciutto.

(Centro Meteo Italiano)