Spunta un’isola ecologica a L’Aquila in via Celano

Un’isola ecologica “improvvisata” è spuntata da qualche giorno a L’Aquila in via Celano.

La segnalazione corredata da foto arriva a Dillo al Capoluogo, da parte di un lettore che ha segnalato la presenza dell’isola ecologica in un’area che è stata recintata con un cartello che indica anche la proprietà privata.

[ foto id= 87198]

Non solo il cartello di proprietà privata ma anche un moderno impianto di videosorveglianza a protezione della zona.

La scelta di creare delle isole ecologiche è dettata principalmente da motivi ambientali, igienici e di decoro urbano, sviluppata in seguito alla decisione di eliminare i cassonetti stradali, procedendo alla raccolta dei rifiuti “porta a porta”.

“Chi ha messo questo manufatto? Ci sono tutti i regolari permessi?”è la domanda che si chiede non solo il lettore, ma anche alcuni residenti.

Il problema dei rifiuti e dello smaltimento nelle isole ecologiche è una questione che si trascina da tempo non solo in Abruzzo ma in tutta la penisola.

Mancano spesso adeguati controlli per cui le isole ecologiche che dovrebbero essere deputate allo smaltimento di determinati tipi di rifiuti, sono spesso senza adeguata sorveglianza.

Nelle isole ecologiche i cittadini, durante l’orario di apertura, possono portare anche rifiuti non smaltibili tramite il normale sistema di raccolta, ingombranti, o rifiuti speciali.

L’utilità principale è quella di evitare lo smaltimento in discarica, per recuperare risorse e tutelare meglio l’ambiente.

Alcuni amministrazioni italiane hanno deciso di premiare gli sforzi dei cittadini “virtuosi” e attenti alla tematica dei rifiuti, prevedendo la trasformazione in punti in base al peso dei rifiuti accumulati su una scheda magnetica.

Al raggiungimento di un determinato punteggio si ottiene un buono detraibile dall’importo della tassa sui rifiuti

