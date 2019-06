Check the style, una coppia aquilana tra i vincitori del contest

Terminato il festival mondiale di Check the style e scesa l’adrenalina, gli organizzatori fanno i conti con i numeri di un evento che ha letteralmente riempito la città.

Tre giorni di battles, di sfide, di concerti e di esibizioni con atleti internazionali.

Grande affluenza per le categorie PRO da tutto il mondo con iscritti da: Italia, Venezuela, Francia, Spagna, Portogallo, Messico, Kazakistan, Albania, Russia, Bielorussia, Ucraina, Germania, Inghilterra, USA, Grecia, Cipro.

E grande soddisfazione per la ZeroGravity con i secondi classificati: la coppia ZeroGravity formata da Luca Mellone e Federico Dox.

«Sicuramente è stato un evento molto importante per la città e per la danza – ha commentato Jacopo Scotti, l’anima di Zerogravity -. I concerti live hanno portato migliaia di persone a L’Aquila. Con questo festival abbiamo raggiunto un livello d’eccellenza, mondiale per il territorio del capoluogo.»

Un’organizzazione capillare per un evento tanto prestigioso per la città quanto impegnativo.

Check the style, i vincitori

I bielorussi Conquistador

2vs2 under 12

1 Conquistador

2 Zero Gravity

2vs2 under 16

1 Samwell & Kent

2 Last Alive

1vs1

1 Kulebra

2 Daga

2vs2

1 Salo & Goodcat

2 Mad Squad

1vs1 bgirl

1 Tazz

2 Happy

Crew Vs Crew

1 Flava on your eyes

2 Conquistador

1vs1 footwork

1 Side

2 Kulebra