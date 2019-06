Anello di 20 km in fibra ottica, prima mondiale a L’Aquila

L’Aquila sempre più smart city con un anello di fibra ottica di 20 km.

Un evento di riflesso mondiale quello tenutosi oggi, giovedì 6 giugno, presso la Sala Consiglio del Rettorato dell’Università, Palazzo Camponeschi.

È stata inaugurata infatti l’installazione delle fibre multi-core, prima installazione al mondo di sistemi in grado di offrire una capacità di trasmissione dati ad altissima velocità.

“Questa iniziativa parte con il finanziamento di un progetto di ricerca. Sono stati fatti degli investimenti in quesri anni che giugnono poi a maturazione: siamo lieti oggi di vedere i primi frutti di questi investimenti.” ha annunciato la rettrice Paola Inverardi nell’aprire la conferenza. Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ribadito il ruolo della città come smart city e laboratorio vivente d’eccellenza, anche alla luce dei risultati giunti da Bruxelles con DigitalAq.

Fibra multi-core

Le fibre, denominate “multi-core” superano di gran lunga le fibre presenti sul mercato in termini capacità di trasmissione dati utilizzando una tecnica nota come multiplazione spaziale, che è stata al centro di tutte le maggiori conferenze mondiali sulle comunicazioni in fibra ottica da dieci anni a questa parte.

L’installazione del cavo di fibre multi-core nel tunnel di sottoservizi, è il risultato di uno straordinario impegno sinergico tra l’Ateneo, il Comune dell’Aquila e la società Gran Sasso Acque ed è parte di un più ampio progetto in cui saranno installate altre non meno innovative fibre prototipali per multiplazione spaziale.

Sarà inoltre realizzata una rete ottica metropolitana che, da un lato, sarà di supporto alle numerose attività di ricerca e sperimentazione di INCIPICT e dall’altro fornirà connettività a larga banda alle sedi della Pubblica Amministrazione aderenti all’iniziativa.

Fibra multi-core, il progetto

Nell’abito del progetto INCIPICT (Innovating City Planning through Information & Communications Technologies, http://incipict.univaq.it/), l’Università dell’Aquila ha siglato un accordo di collaborazione con il colosso giapponese Sumitomo per la realizzazione e l’istallazione di fibre prototipali di cui Sumitomo è tra i pochissimi produttori al mondo.

Il professor Fabio Graziosi dell’università degli studi di L’Aquila ha illustrato il progetto

“Abbiamo fatto leva su competenze di ricerca qualificate e consolidate del nostro ateneo. Il cavo sperimentale è stato installato correttamente nel tunnel dei sottoservizi grazie anche alla disponibilità della Gran Sasso Acqua.”

Prima installazione mondiale a L’Aquila

L’Aquila avrà la prima installazione mondiale di fibre per multiplazione spaziale e sarà al centro dell’attenzione della comunità scientifica nazionale ed internazionale; un laboratorio unico nel suo genere, dove sarà possibile sperimentare nuove tecnologie trasmissive su fibre realmente installate, piuttosto che nell’ambiente conservativo di un laboratorio tradizionale.

Anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha commentato l’evento con parole di orgoglio: “Un risultato importantissimo che pone la nostra regione al centro di un processo di innovazione all’avanguardia. Questa installazione offrirà un laboratorio unico al mondo, confermando la vocazione del Capoluogo all’innovazione. L’Aquila è un mix straordinario che riunisce antiche tradizioni con l’attitudine alla sperimentazione. Non a caso è maturata questa partnership con il Giappone, che condivide con L’Aquila elementi tradizionali antichissimi e una modernità estrema”.

Fibra multi-core, L’Aquila come living lab

Palazzo Camponeschi sarà sede del Laboratorio di Ottica e Fotonica dell’Università dell’Aquila, in fase di allestimento, da cui si accederà alle fibre. Il laboratorio sarà equipaggiato con alcuni dei più recenti apparati di trasmissioni ottiche, così da rendere possibili attività sperimentali di frontiera, in collaborazione con ricercatori di tutto il mondo.

Venerdì 7 giugno 2019 si terrà dalle ore 09:00 presso Palazzo Fibbioni un workshop internazionale sul tema della multiplazione spaziale in cui per la prima volta gli scienziati partecipanti avranno la possibilità di visitare una istallazione di fibre per multiplazione spaziale in un ambiente urbano. Interverranno relatori provenienti dalle principali istituzioni mondiali di ricerca e sviluppo accademiche ed industriali.