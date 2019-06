L’Aquila, smantellamento casetta post sisma abbandonata a San Bernardino

Si sta procedendo in questi giorni a L’Aquila allo smantellamento della casetta post sisma sul piazzale di San Bernardino di fronte la scuola elementare “De Amicis”.

Il manufatto fu posizionato sul piazzale all’indomani del sisma e per un periodo di tempo ha svolto di funzione di ufficio per il coordinamento della sicurezza sui cantieri, da gennaio circa giace nell’abbandono ed è ricettacolo per l’incuria e l’inciviltà.

Lo smantellamento arriva adesso dopo aver constatato lo stato di abbandono che è stato a lungo esempio di precarietà, oggetto di atti vandalici e non meno importante, limitazione di possibili parcheggi.

[ foto id=87174]

È stato infatti imbrattato in più punti e nonostante le transenne, sono stati spesso buttati rifiuti nelle vicinanze; fuori la porta anche dei sanitari abbandonati.

Il suo smantellamento porterà sicuramente un po’ di respiro ai residenti della zona e agli impiegati rientrati nella sede della Regione Abruzzo sotto i portici che quotidianamente combattono alla ricerca di un posto per la macchina.

Sullo smantellamento della casetta si era mosso anche il gruppo aquilano di Azione Civica Jemo ‘Nnanzi.

Gli attivisti del gruppo, capitanati dal loro coordinatore, l’avvocato Cesare Ianni, a marzo hanno cinto simbolicamente in un abbraccio collettivo la casetta.

“Questa casetta va smantellata – aveva detto Ianni – è oggi il testimone di una situazione che dobbiamo assolutamente superare, con l’aiuto di tutti, per guardare avanti, in una città che sta rinascendo ed in cui dobbiamo cercare di eliminare tutti quegli elementi che sono un chiaro retaggio del passato”.