Ombrelloni e sdraio gratis per salvare il punto nascita di Sulmona

Punto nascita Sulmona, un’iniziativa per la salvaguardia del presidio arriva dall’associazione Roccaraso Futura. Ombrelloni e sdraio in omaggio alle partorienti che lo scelgono.

“Occorre fare tutto il possibile affinché il punto nascita di Sulmona non chiuda. Noi proponiamo alla Regione Abruzzo di adottare la stessa iniziativa lanciata dalla ULSS4 del Veneto con la quale si garantiscono, a chi partorisce sul suo territorio, ombrellone e sdraio gratis per la stagione estiva. Un modo originale per garantire un servizio di primaria necessità”.

È quanto dichiara Alessandro Amicone, presidente dell’associazione Roccaraso Futura, in merito alla paventata chiusura del punto nascita di Sulmona.

“La nostra regione – aggiunge Amicone – potrebbe adottare questa idea offrendo così nello stesso tempo due sostegni importanti alle famiglie. Il primo con un punto sicuro dove fare nascere i propri figli, il secondo garantendo la possibilità anche di andare al mare, e perchè no, anche in montagna”.