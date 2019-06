Fossa, avviati lavori di riparazione al cimitero

FOSSA – Sono stati avviati i lavori di riparazione e miglioramento sismico del cimitero di Fossa, danneggiato a seguito del sisma 2009 e successivamente dal sisma del 2016 nell’accesso principale.

Cimitero, l’importo complessivo dell’appalto è di euro 396 mila, con fondi stanziati dall’USRC, aggiudicato all’impresa “La Torre Costruzioni srl” di Roma, con durata dei lavori prevista in 8 mesi.

Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Giuseppe Pace, che è anche direttore dei lavori. «Esprimo piena soddisfazione per l’avvio del cantiere, per un intervento che è tra i principali obiettivi del programma di mandato dell’amministrazione comunale – afferma il sindaco di Fossa Fabrizio Boccabella – L’appalto ha richiesto un iter articolato poiché si è dovuto fare ricorso, così come prevede il codice degli appalti, alla convenzione con la centrale di committenza del Provveditorato Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna».

«Oltre ai lavori riparazione, entro l’anno corrente verrà aggiudicato anche un ulteriore appalto per la realizzazione di nuovi loculi, per il quale abbiamo già approvato il progetto definitivo e stanziato risorse nel bilancio. Oggi si dà risposta ad una importante esigenza che tutta la comunità di Fossa giustamente attende, quale il pieno recupero del luogo della memoria», conclude il sindaco.