Controsenso, parte da Avezzano la tre giorni del festival della comunicazione

Tutto pronto per la VII edizione del festival della comunicazione Controsenso

Partirà da Avezzano la settima edizione del festival che ogni anno richiama centinaia di giornalisti ed esperti della comunicazione per discutere insieme sulle ultime tendenze in ambito “new media”.

Nella tre giorni protagonista sarà la libertà di stampa, argomento di strettissima attualità che vedrà coinvolti tutti i diversi protagonisti del festival.

La prima tappa è in agenda per domani nella sala Irti dell’ex scuola Montessori di Avezzano dove si dibatterà di “Come si trasmettono le emozioni nel giornalismo di oggi”. Subito dopo la presentazione dell’appuntamento, organizzato dal 2013 dalla Live Communication, si entrerà nel vivo della tematica.

Il primo seminario, previsto per le 17.15, tratterà di “Storie di donne: diversi modi di raccontarle”. Interverranno Monica Pelliccione, giornalista, Lidia Di Pietro, vice presidente Caritas e Gianni Padovani, editore. Alle 18 si passerà invece allo sport con “I segreti del giornalismo sportivo, come trasmettere un’emozione” con Marco Pastonesi, giornalista, editorialista Gazzetta dello Sport e Dario Torromeo scrittore, giornalista. Si concluderà poi alle 18.45 con “L’Aquila, prima e dopo il sisma: cosa è cambiato a dieci anni dal terremoto” insieme a Massimo Cialente, ex sindaco dell’Aquila, Giustino Parisse, giornalista, Gabriele De Angelis, sindaco di Avezzano e Giacomo Russo Spena, giornalista di Micromega.

Giovedì il festival si sposterà a Tagliacozzo per la seconda giornata.

Alle 9.30 si apriranno i lavori con un momento di introduzione a cura dell’ordine dei giornalisti d’Abruzzo e del presidente Stefano Pallotta che si rivolgerà anche agli studenti dell’Istituto tecnico economico per il Turismo di Tagliacozzo e a quelli del Liceo Benedetto Croce di Avezzano presenti nelle sale di palazzo Ducale per prendere parte al festival. Si andrà avanti, poi, con “l giornalismo tra cronaca, inchiesta e narrativa” con Giuseppe Bellelli, procuratore, Paolo Mastri de Il Messaggero, Rocco Coletti, giornalista de Il Centro e vice segretario professionali sindacato giornalisti Abruzzo e Daniele Astolfi, vice segretario collaboratori sga. La mattinata proseguirà negli spazi del festival tra legittima difesa con Luca Di Bartolomei – figlio dell’indimenticabile giocatore della Roma Agostino Bartolomei – autore di Dritto al cuore, ma anche scuola e comunicazione con i giornalisti Roberto Colella e Domenico Ranieri. E poi ancora nel pomeriggio giornalismo e malavita con Daniele Piervincenzi (Rai), Ismaele La Vardera e la sua esperienza da candidato-infiltrato e il regista Pierfrancesco Pingitore, il comico e attore Greg, del celebre duo Lillo e Greg e il giovanissimo vincitore del David di Donatello Alessandro Di Gregorio.