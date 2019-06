Evo Fiber, la prima rete ottica di Telenia

Telenia avvia i lavori sulla prima rete ottica per la zona industriale Val di Sangro, l’unica ad altissima velocità senza tecnologie ibride, fino all’azienda.

L’infrastruttura EVO FIBER di Telenia, il cui gruppo ne detiene il marchio, è la prima in Italia ideata e progettata con capacità per utente superiore a 100Gbps. Il prestigio della zona industriale Val di Sangro, nella quale hanno sede importantissime realtà tra le quali FCA ed HONDA – oltre che centinaia di altre Piccole e Medie Imprese – è risultato essere lo stimolo per la scelta dell’area ove inaugurare l’innovativa tecnologia. La presenza dell’infrastruttura EVO FIBER di Telenia, sarà un sicuro stimolo per accelerare il processo di sviluppo dell’intero bacino industriale abruzzese.

Nonostante la sua giovane età, Telenia arriva a concretizzare questo importante ulteriore passo dove altri operatori multinazionali hanno desistito. “Motivo di grande orgoglio – scrivono dalla direzione Marketing e Comunicazione – è la totale italianità del capitale, in forte discontinuità con lo scenario attuale delle telecomunicazioni nel Paese, i cui principali Operatori sono riconducibili a soggetti esteri”.

EVO FIBER di Telenia è pronta ad essere estesa anche negli altri distretti industriali italiani, facendo della partnership con l’Azienda Regionale Attività Produttive dell’Abruzzo il punto di partenza per una rivoluzione tecnologia senza precedenti. L’accensione della rete avverrà durante un evento di presentazione, anche alla presenza delle Rappresentanze Industriali e delle Istituzioni.