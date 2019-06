Da L’Aquila alla costa, Feste del Narciso e del Miele, concerti ed eventi nel weekend del 2 giugno.

Feste ed eventi in tutto il weekend nell’Aquilano e in tutto l’Abruzzo: dalla Festa del Narciso a Rocca di Mezzo, a quella del Miele a Gagliano Aterno, alla sagra delle Fave a Paterno, passando per concerti, eventi culturali ed enogastronomici che abbracceranno tutta la regione.

La Festa del Narciso quest’anno giunge alla sua 73esima edizione; una manifestazione che ha subito negli anni una vera e propria evoluzione.

Inizialmente consisteva in una semplice sfilata sui carri, il cui tema riportava quasi sempre al folklore abruzzese; oggi, invece si realizzano vere e proprie scenografie coloratissime di vario genere.

Di antica tradizione anche la Sagra delle Fave che quest’anno tocca la 51esima edizione: stand gastronomici a tema, dal connubio “perfetto” di fave e pecorino, minestra di fave, fritti di fave, prosciutto e vini locali.

Una novità invece per il territorio con la Fiera del Miele a Gagliano Aterno

Nel suggestivo castello medievale di Balsorano appuntamento invece con la Tango Marathon: si ballerà tango da sabato alle 18.30 fino al tardo pomeriggio della domenica.

Non solo eventi enogastronomici ma anche momenti di contatto con la natura; tempo permettendo, sono state infatti organizzate la consueta gita a cavallo nelle Valli di Scanno o nella Valle d’Arano, trekking con gli asini a Introdacqua, l’escursione da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio, a piedi o in e-bike.

Da L’Aquila si passa a Pescara e nel Teramano dove gli amanti della musica avranno la possibilità di scegliere sabato tra il concerto al Teatro Massimo di Antonio Sorgentone, vincitore dell’ultima edizione del programma “Italia’s got talent”, oppure a Mosciano Sant’Angelo, per la tappa di “Gioventù bruciata”, il tour di Mahmoud, vincitore del Festival di Sanremo, che si esibirà al al Pin Up.

A Giulianova ci sarà invece la ventesima edizione del Festival Internazionale di Bande Musicali.

L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale “Padre Candido Donatelli”, vi parteciperanno ben 16 bande da 11 nazioni diverse; Repubblica Ceca, Polonia, Italia, Lettonia, Romania, Giappone, Messico, Brasile, El Salvador e Honduras. Special Guest di quest’anno una banda militare degli Usa.

Infine in provincia di Chieti, a Celenza sul Trigno, ci sarà sabato la terza edizione di Borgo e Gusto. Lungo le vie del centro storico, dalle 17 fino a tarda notte, ricco percorso enogastronomico con degustazioni di prodotti tipici locali.

Domenica, a Giuliano Teatino, trentaseiesima edizione della sagra delle Ciliegie. Nel centro storico saranno allestiti numerosi stand dove sarà possibile degustare e assaporare ciliegie e confetture. Non mancheranno la sfilata di carri allegorici, l’estemporanea di pittura, musica e spettacoli.

Si partirà al mattino con il Premio Nazionale di Pittura Estemporanea, durante il quale diversi artisti realizzeranno le loro opere in diretta. In mattinata ci sarà spazio anche per un momento di approfondimento dedicato alla coltivazione del ciliegio a cura dell’associazione dei produttori locali.

Nel pomeriggio ci saranno la sfilata dei carri allegorici che partirà alle 15.00 e dalle 16 il concorso di pasticceria. L’evento si concluderà infine alle 21 con lo spettacolo live di “Vittorio il fenomeno”.

Sempre domenica, a Torricella Peligna, si svolgerà la seconda edizione del Festival delle fisarmoniche e degli organetti, evento già in programma lo scorso primo maggio e rinviata per maltempo.

Previste numerose attività: battesimo della sella (prova di equitazione per bambini), escursioni, gonfiabili e parco giochi per bambini, mercatini artigianali, stand gastronomici, visita del parco archeologico di Juvanum e del castello medievale di Roccascalegna.