L’Aquila – Giovedì tempo instabile nel corso della giornata con piogge sparse al mattino e temporali anche intensi nel pomeriggio. Rovesci in serata ma in progressivo esaurimento, asciutto nella notte. Temperature comprese tra +5°C e +15°C.

In Abruzzo tempo generalmente instabile con locali piogge nella mattinata su tutta la regione, temporali al pomeriggio localmente più intensi sui settori interni. Precipitazioni anche nella serata sulle aree interne prima di un miglioramento atteso nella nottata.

In Italia tempo asciutto al mattino al Nord Italia con nubi sparse e ampie schiarite prima che al pomeriggio l’instabilità aumenti specie sui settori orientali. Residue precipitazioni su Veneto e Friuli in serata, fenomeni in esaurimento nella notte. Locali piogge al Centro già nelle prime ore del giorno, con l’instabilità che tenderà ad aumentare con acquazzoni e temporali anche intensi specie sugli Appennini e sul versante tirrenico. Residui fenomeni in serata. Giornata all’insegna del tempo instabile sulle regioni meridionali, specie nelle ore diurne, con acquazzoni e temporali localmente intensi specie al pomeriggio su Campania, Molise, Puglia, Basilicata e

Sardegna. Fenomeni in attenuazione dalla sera.

Temperature minime in calo mentre le massime sono attese in aumento al Nord e sul versante tirrenico.

(Centro Meteo Italiano)