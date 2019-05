L’Aquila, Mauro Malizia nuovo comandante dei Vigili del Fuoco

Malizia è il nuovo Comandante dei Vigili del fuoco di L’Aquila.

Cambio al vertice dei Vigili del Fuoco di L’Aquila. Il nuovo Comandante è l’Ing. Mauro Malizia.

Succede all’Ing. Domenico De Bartolomeo il quale va a dirigere l’ufficio di coordinamento della Direzione centrale per la prevenzione a Roma.

L’Ing. Malizia, che proviene dal Comando Provinciale di Chieti, è sposato con due figlie di 21 e 25 anni.

È laureato in Ingegneria civile – edile presso l’Università di Ancona ed ha conseguito il Master Universitario di secondo livello in “Gestione dell’Aviazione Civile” presso l’Università La Sapienza di Roma.

Dopo aver svolto attività di libera professione nel campo della progettazione strutturale ed esecutiva per edifici in calcestruzzo armato, acciaio, muratura, legno, entra nei Vigili del Fuoco nel settembre del 1994 come funzionario direttivo.

Nominato dirigente con decorrenza gennaio 2011, ha svolto l’incarico di Dirigente dell’Area Soccorso Aereo presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno fino al 2013.

Successivamente nel gennaio 2014 ha assunto l’incarico di Dirigente per la gestione della flotta aerea di soccorso nell’ambito della stessa struttura ministeriale.

Dal 2014 al 2017 ha svolto l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e Fermo ove ha gestito le operazioni di soccorso nelle calamità del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 in qualità di Comandante del Comando Operativo Avanzato di Ascoli Piceno/Fermo e di Arquata del Tronto.

Da settembre 2017 ad oggi ha svolto l’incarico di Comandante dei Vigili del fuoco di Chieti.

Con decorrenza 1° gennaio 2018 è stato promosso dirigente superiore del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e da maggio 2019 ha assunto l’incarico di Comandante dei Vigili del fuoco di L’Aquila.

È autore di manuali, testi di prevenzione incendi, articoli pubblicati su riviste e in rete. È docente in seminari, convegni, corsi di specializzazione nonché professore a contratto del corso di Tecniche Antincendio presso il Corso di Laurea magistrale in Rischio Ambientale e Protezione Civile dell’Università Politecnica delle Marche.

È analista di rischio per stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti (Direttiva Seveso III) e verificatore ispettivo nell’ambito del “Sistema di gestione della sicurezza”. Ha predisposto vari piani di emergenza esterni per attività r.i.r.. È esperto N.B.C.R. (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) di 3° livello.

Ha progettato e sviluppato vari software applicativi.

Oltre all’emergenza sisma centro Italia del 2016 e 2017, ha partecipato a numerose calamità tra le quali le emergenze sisma di Umbria e Marche nel 1997, il sisma in Abruzzo nel 2009 ricevendo varie benemerenze e riconoscimenti.