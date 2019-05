Scanno reginetta di bellezza: per la Cnn è tra i borghi più belli d’Italia

Luci americane accese su Scanno, borgo incoronato dalla CNN tra i più belli d’Italia.

“Situato nell’Abruzzo selvaggio, regione del Centro Italia, Scanno è un paradiso rurale”, scrive la CNN, mittente tv americana, nel suo report dei paesi più belli d’Italia.

Scanno, piccolo paese in provincia dell’Aquila, condivide il primato assieme ad altre 19 località, scelte per l’ottimo cibo, l’arte affascinante, la bellezza e la suggestività del paesaggio, le coste o le montagne pittoresche, così come le vallate e i corsi d’acqua. Luoghi idillici che rispondono, perfettamente, all’immagine del Belpaese, come si suole chiamare la Bella Italia.

Questo il senso racchiuso nell’elogio di Scanno, giunto direttamente da oltreoceano e finito per rispecchiarsi nelle acque dolci che di Scanno sono parte della ricchezza. Non è un caso, infatti, se la CNN pubblica, a corredo della descrizione del borgo aquilano, la foto del lago in primo piano. Quel lago che rappresenta, per antonomasia, il simbolo più caratteristico e celebre del borgo d’Abruzzo, autentico gioiello in cui il tempo sembra essere, quasi, sospeso.

“Un tempo culla di banditi e fuorilegge, questo piccolo borgo è incastonato tra gli Appennini. Un mix tra lo stile barocco, il romanico e il gotico nell’architettura presente. Le chiese o le fontane del posto furono originariamente commissionate da ricche famiglie di pastori, in competizione l’una con l’altra, verso l’obiettivo di dimostrare che le loro erano le propritìetà più belle. D’altro canto ci sono, nel villaggio, diverse dimore più umili, di pietra e legno, che sembrano venir fuori da un quadro della natività. Scanno ospita un lago a forma di cuore, del quale alcuni pensano abbia poteri magici”, scrive la CNN.

«L’inserimento di Scanno tra i 20 borghi più belli d’Italia da parte della rete statunitense CNN è una notizia che ci rende orgogliosi», il commento del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. «Una conferma delle grandi potenzialità dell’Abruzzo. Faccio i miei complimenti e ringraziamenti alla città di Scanno».

Foto Viaggiando Italia