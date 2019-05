L’Aquila – Tempo instabile per l’intero weekend con temporali a partire dal pomeriggio di sabato e fenomeni diffusi anche per l’intera giornata della domenica. Precipitazioni nelle ore serali. Temperature comprese tra +7°C e +18°C.

In Abruzzo fine settimana caratterizzato dal maltempo con piogge e temporali ad iniziare dal sabato pomeriggio; fenomeni attesi anche nella serata e per l’intera giornata di domenica con piogge localmente più intense sui settori interni.

In Italia tempo instabile sulle regioni settentrionali con piogge e pioviggini sparse fin dal mattino, prima che al pomeriggio possano svilupparsi acquazzoni e temporali intensi sia sui rilievi che sulle pianure. Precipitazioni sparse anche in serata e in nottata. Condizioni di tempo stabile al mattino al Centro Italia, con solo nubi sparse, mentre al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali specie sugli Appennini. Residue piogge in serata prima di un peggioramento ad iniziare dalle coste tirreniche in nottata. Temporali già al mattino al Sud, soprattutto sulla Sicilia, i quali interesseranno anche Calabria e Campania al pomeriggio. Instabilità in aumento in serata e in nottata, con acquazzoni e temporali localmente intensi specie sulla Sardegna.

Temperature stazionarie o in aumento salvo una lieve flessione delle massime al Nord e sulla Sardegna.

(Centro Meteo Italiano)