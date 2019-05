L’Aquila, consiglio comunale straordinario su Accord Phoenix

Seduta straordinaria del consiglio comunale dell’Aquila sulla vicenda dell’Accord Phoenix, l’azienda che si trova nel polo elettronico e che in questi giorni è interessata da una vicenda giudiziaria.

Lo ha stabilito stamattina la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio comunale dell’Aquila, su proposta del consigliere Lelio De Santis. La decisione è giunta all’unanimità: la seduta sarà straordinaria e aperta.

“L’Aula consiliare non sarà un tribunale e noi non saremo dei giudici. Non si entrerà nel merito dell’azione e delle indagini della magistratura” dice De Santis.

“Abbiamo l’obbligo nei confronti dei cittadini di fare chiarezza, di ricostruire ogni particolare della storia di Accord Phoenix, di promuovere la massima trasparenza, di capire con esattezza quali sono stati i ruoli e – eventualmente – le responsabilità della politica. Soprattutto, abbiamo il dovere di difendere i 50 e oltre lavoratori dell’azienda, che non possono perdere l’occupazione per colpe non loro. Gli addetti e le loro famiglie vanno tutelati. E il Comune deve porre in essere azioni decisive sotto questo punto di vista”