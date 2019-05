L’Aquila, torna la divulgazione scientifica nei pub con Pint of Science

Pint of science italia 2019, la scienza alla spina alla portata di tutti per una nuova edizione da record: 74 pub e oltre 300 speaker in 23 città italiane.

Anche nei pub dell’Aquila, dal 20 al 22 maggio maggio prossimi.

Giunge alla quinta edizione l’evento di divulgazione scientifica più grande al mondo che porta gratuitamente la scienza nei pub

L’Aquila – Dai vaccini alla materia oscura, dall’elettrosmog al 5g, dalla teoria dei giochi alla meccanica quantistica, passando per la matematica applicata, le moschee e l’islam, il machine learning e i neutrini.

Tutto questo, e molto altro, è Pint of Science L’Aquila 2019, seconda edizione aquilana della manifestazione internazionale di divulgazione scientifica nata nel 2013 nel Regno Unito e arrivata ad abbracciare 24 paesi nel mondo e – grazie all’Associazione “Pint of Science Italia” – 23 città italiane.

«Pint of Science risponde al nostro desiderio di rendere la scienza alla portata di tutti in un contesto informale come il pub sotto casa – spiega Alessia Tricomi, responsabile nazionale e Presidente dell’Associazione Culturale Pint Of Science Italia–. Il format, ormai collaudato essendo questa la ottava edizione a livello mondiale e la quinta in Italia, consiste nel mettere insieme un pubblico di semplici appassionati insieme a ricercatori impegnati in temi di grande attualità nel campo delle scienze. Il tutto con un linguaggio che al tempo stesso risulti semplice ma non banale. Parliamo di scienza ma davanti a un boccale di birra è il nostro slogan!».

«Dopo il successo della prima edizione lo scorso anno, con oltre 600 persone nei 3 pub aquilani, torniamo nel centro storico della nostra città con un evento di respiro internazionaleoffrendo scienza, musica e divertimento – afferma Chiara Badia, coordinatrice dell’evento Pint of Science a L’Aquila. – Per l’occasione abbiamo messo insieme oltre 20 speakers per 18 appuntamenti e ricercatori, dottorandi, professori e giovani studenti, provenienti da varie realtà scientifiche aquilane, che insieme faranno squadra per l’organizzazione nei tre giorni dell’evento».

Due differenti aree tematiche (“Atoms to Galaxies” e “Our Society”) e un Pub Jolly in cui si alterneranno talk sul tema “Tech me out” e “Our Body”.

Durante ognuna delle tre serate, i 3 locali del centro storico aquilano – I Due Magi (Piazza Duomo), Fratelli Il Bacaro (Via Roio) ed Enoteca Quattro Quarti (Corso Federico II)– ospiteranno due eventi in cui si potrà parlare di scienza con ricercatori e scienziati, in un’atmosfera informale, resa colloquiale e distesa anche grazie alla degustazione di tante birre artigianali e delizie locali.

Il parterre di relatori è davvero di tutto rispetto e gli argomenti proposti sono stati scelti tra i temi di ricerca di frontiera, più attuali o più dibattuti nella società.

Il programma completo di Pint of Science L’Aquila, è disponibile a questo link e alla pagina Facebook relativa.