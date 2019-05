L’Aquila, lo stadio Fattori inagibile: disagi per numerosi eventi sportivi

Carenze nelle certificazioni delle torri di illuminazioni, lo stadio Fattori inagibile. Dal memorial Mariani ai Campionati Universitari, disagi per i tanti eventi sportivi in programma.

Una situazione che si trascina da almeno dieci anni a cui i vigili del fuoco hanno dovuto mettere fine, quella del vecchio stadio comunale Fattori, dichiarato inagibile per criticità che riguarderebbero le certificazioni delle torri dell’impianto di illuminazione. Lo spiega Il Messaggero, precisando che quindi lo stadio Fattori non potrà ospitare tante importanti manifestazioni sportive, tra cui il memorial “Natalino Mariani”, torneo studentesco di rugby a cui partecipano squadre anche da fuori regione, la prossima gara tra le Belve neroverdi e Benetton Treviso, e anche le partite di calcio del Campionato Nazionale Universitario, per il quale saranno a L’Aquila oltre 3mila persone. Per questi importanti eventi sportivi, quindi, disagi che si sommano all’annunciata chiusura del traforo del Gran Sasso, annunciata per il 19 maggio.