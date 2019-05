Abruzzo LGBT Film Festival 2019, i vincitori

Si è appena conclusa la quarta edizione del’Abruzzo Lgbt Film Festival presso il Florian Espace di Pescara

alla presenza della padrona di casa Giulia Basel, il Direttore Artistico del Festival Marcello Di Giacomo, il responsabile festival per Pescara Nunzio D’Alessio.

Ha condotto la Madrina dell’evento Vladimir Luxuria.

Presente anche il Presidente di giuria Roberto Schinardi giornalista di Gay.it mediapartner Nazionale dell’evento.

il cortometraggio vincitore che vince l’Unicorno d’argento è FORGET ME NOT di Ferran Navarro-Beltrán, SPA 2018 con la segente motivazione:

“Per aver colto la missione numero uno di un cortometraggio funzionale, scegliendo di sfuggire alla tentazione presuntuosa o caotica di voler riassumere e comprimere una storia complessa nello spazio stretto di pochi minuti.

No me olvides sceglie invece di far coincidere il tempo della storia con il tempo della narrazione. Sette minuti dentro la verità e la naturalezza di un momento di vita intimo. Non c’è nulla che venga perso per strada, sacrificato nella rincorsa di voler raccontare troppo. Tutto arriva dritto ma con il suo tempo, e noi partecipiamo senza sentirci affatto guardoni, perché ci sentiamo caldamente invitati a questo incontro felice, incarnando di fatto il punto di vista di una lapide, oppure di un amore eterno tenuto in vita dallo spirito di condivisione e tenerezza che attraversa questo corto.

E con l’onestà di quella tenerezza, intimità, naturalezza, noi ci sentiamo davvero risvegliati da un sonno profondo e improvvisamente ci sembra di sentire cosa significa vivere nel ricordo di chi ci ama. Pietro Turano attore skam italia giudice ”

IL FILM VINCITORE È INVECE “LA TERRA DI DIO – GOD’S OWN COUNTRY” DI FRANCIS LEE, GB 2018

con la seguente motivazione:

“Per l’autenticità, il rigore e il senso del paesaggio che rende questo potente melodramma bucolico un appassionante viaggio attraverso l’educazione sentimentale di un giovane contadino che non ha mai imparato a sorridere ma trova inaspettatamente l’amore in un bracciante rumeno tra le aride e brulle colline del West Yorkshire. E per gli ottimi attori protagonisti Josh O’ Connor e Alec Secareanu. – Roberto Schinardi giornalista Gay.it , Presidente di giuria

Il Direttore artistico Marcello Di Giacomo ringrazia: Il Ministero Beni Culturali – Direzione Cinema , La Regione Abruzzo , La Fondazione Carispaq , Gay.it , Arcigay Teramo, Arcigay Chieti, Marsica Lgbt, Metateatro Florian, Quirino Crosta, Nunzio D’Alessio