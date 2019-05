Shanghai, Chef Zonfa torna in Cina: rappresenterà il pastificio Rustichella d’Abruzzo

ABRUZZO – Chef Zonfa torna a Shanghai, tre Masterclass sulla cucina italiana

Per la quarta volta , domenica 12 maggio lo chef stellato di Magione Papale William Zonfa tornerà a Shanghai in Cina.

Lo chef in rappresentanza del pastificio Rustichella d’Abruzzo sarà impegnato in tre Masterclass sulla cucina italiana.

Chef Zonfa in Cina, tre Masterclass a Shanghai

– Masterclass per 25 chef italiani impegnati per lavoro in Cina

– Masterclass per 5 chef cinesi

– Masterclass per 25 chef cinesi del gruppo Nestlè Cina .

Zonfa farà lezione sulla lavorazione della pasta , uno dei prodotti italiani più esportati al mondo. Il lavoro dello chef, oltre a quello di potenziare il brand di Rustichella presente da decenni sui mercati internazionali, sarà quello di trasmettere la cultura e la realizzazione di piatti a base di pasta secondo la tradizione culinaria italiana. «Nei miei viaggi all’estero – ha spiegato chef Zonfa- rilevo spesso la tendenza a realizzare piatti spacciati per italiani, ma molto lontani dalla tradizione culinaria del nostro paese. Il mio lavoro nel mondo ha l’obiettivo di promozione e preservazione del patrimonio culturale gastronomico italiano. La cucina italiana rappresenta un’eccellenza ed è giusto dovere di ogni chef divulgare la tradizione del suo sapere. Personalmente reputo altrettanto importante mantenere la base delle eccellenza gastronomiche in Italia. Questa è la scelta che ho fatto io con il mio ristorante, anche per contribuire alla crescita del territorio. Restando e difendendo per la tradizione culinaria territoriale, mi sento di dare il mio contributo alla rinascita dell’Aquila».

L’AQUILA – La nuova rubrica “In cucina con Chef Zonfa”, ospite della puntata il sindaco Biondi

Su IlCapoluogo.it abbiamo dato vita alla nuova rubrica: “In cucina con Chef Zonfa“. Uno spazio multimediale di incontro tra l’arte della cucina e la società. Ospite della prima puntata, condotta dal nostro David Filieri, è stato il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi che, una volta indossato il grembiule, si è divertito ad imparare dalle dritte dello Chef a cucinare un piatto che parla abruzzese: spaghetti con fave, pecorino e menta.

In cucina con Chef Zonfa, Pierluigi Biondi