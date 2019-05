L’Aquila, la Lega presenta la sua candidata alle Europee: Elisabetta De Blasis

L’AQUILA – Presentata la candidata della Lega al Parlamento Europeo, è la consigliera Elisabetta De Blasis

È stata presentata in conferenza stampa la consigliera comunale Elisabetta De Blasis, dottoressa cardiologa dell’Aquila, che correrà come unica donna candidata in Abruzzo per la Lega alle elezioni del 26 maggio per il rinnovo del Parlamento Europeo.

Presente tutto il gruppo consiliare, con De Santis, Di Luzio, Del Beato e Cucchiarella, l’assessore Daniele Ferella, il rappresentante della Valle Peligna Nicola De Simone ed il segretario cittadino dei giovani Andrea Costantini.

Al fianco del dirigente medico Elisabetta De Blasis, i due big del partito abruzzese: il Vice Segretario della Lega regionale On. Luigi D’Eramo ed il Vice Presidente della regione Emanuele Imprudente. Entrambi aquilani.

Luigi D’Eramo, l’appello al voto utile

«Dobbiamo riuscire a dare una rappresentanza completa – ha spiegato D’Eramo durante il suo intervento – con l’elezione della De Blasis al Parlamento Europeo. Dopo oltre 20 anni, riusciamo ad avere nella stessa città un deputato, un assessore regionale che ricopre il ruolo di Vice Presidente ed un Europarlamentare. Voglio fare un appello a tutti gli elettori che si riconoscono nel centro destra: a prescindere dalle varie sensibilità di ognuno, questa volta tutta la città deve unirsi nel votare l’unica candidata che ha tutte le carte in regola per venire eletta in Europa ed andare a rappresentare L’Aquila a Bruxelles e Strasburgo»

Emanuele Imprudente, un’opportunità per la Regione Abruzzo

«In questo momento – ha esordito Emanuele Imprudente – la Regione Abruzzo ha la grande opportunità di eleggere un eurodeputato che sappia essere il nostro interlocutore con tutte le strutture sovranazionali dell’Unione Europea. Elisabetta potrà garantirci una vicinanza particolare, ed è una necessità per il nostro Governo abruzzese»

Elisabetta De Blasis, in Europa per la nostra terra

«Ogni giorno le decisioni che prendono i burocrati di Bruxelles ricadono direttamente nelle nostre vite, dai vincoli sulla spesa ai tagli per il personale. Dalle quote latte ai tagli ai servizi. Portiamo in Europa le istanze del nostro territorio, dal Gran Sasso al Made in Abruzzo». «Il collegio dove sono candidata è il Sud Italia, e comprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria»

