L’Aquila – Martedì tempo stabile con ampie schiarite nella mattinata, mentre al pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Sereno nelle ore serali. Temperature comprese tra -2°C e +13°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile nella mattinata con ampi spazi di sereno su tutto il territorio; poco nuvoloso al pomeriggio lungo la costa e sui settori interni. Cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi nelle ore serali.

In Italia tempo generalmente stabile sulle regioni settentrionali ma con nubi sparse in transito sia nelle ore diurne che in quelle serali localmente anche compatte. Qualche precipitazione solo nella notte sui settori occidentali con neve fino a 1700-2000 metri. Condizioni di generale stabilità al Centro Italia fin dal mattino con dapprima sole prevalente e poi qualche nube in più in transito a partire dal pomeriggio. Addensamenti localmente compatti possibili sul versante tirrenico come su quello adriatico. Giornata all’insegna del tempo asciutto al Sud, con ampi spazi di sereno al mattino e al pomeriggio sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari. Nuvolosità in aumento dalla serata su tutte le zone ma senza fenomeni di rilievo.

Temperature in diminuzione nei valori minimi, massime invece in aumento.

(Centro Meteo Italiano)