Hip Hop e Break, Jacopo Scotti: Tutto pronto per Check the style

L’AQUILA – Tutto pronto per i tre elettrizzanti giorni mondiali di “Check the style”.

Tre giorni di gare e di concerti che porteranno a L’Aquila i più grandi campioni di hip hop e break dance.

Il 9, 10 e 11 maggio i ballerini più forti del mondo si sfideranno in gare di gruppi o singoli.

Check the style, il “regista” Jacopo Scotti

Il Capoluogo ha raggiunto il regista di questa manifestazione di così ampia risonanza: Jacopo Scotti, titolare di Zerogravity, molto noto nel settore per essere campione, insegnante, performer e giurato (nei concorsi) di breakdance.

Jacopo sta ancora sistemando le ultime iscrizioni per i mondiali di break: un gruppo dal Messico, uno dalla Bielorussia, due dalla Russia, uno da Las Vegas e uno da Israele.

«Le strutture alberghiere sono praticamente tutte piene per questi 3 giorni, dovrebbero venire più di 2000 ballerini da fuori L’Aquila, senza contare i partecipanti al concerto.»

Moltissimi gli iscritti provenienti da ogni parte del globo, per questi mondiali di breakdance.

«Le gare verranno trasmesse in streaming sulla pagina facebook della manifestazione. Quindi chiunque avrà modo di seguirci.»

«Sono fiero del lavoro svolto finora per organizzare in maniera capillare un evento tanto prestigioso per la città quanto impegnativo. Spero che il pubblico ci ripaghi con una massiccia partecipazione.» prosegue Scotti che si divide equamente tra le linee organizzative di Check the style e il lavoro alla Zerogravity.

Check the style, grande attesa per Ocean Wisdom

Estimatori e addetti ai lavori in fibrillazione per l’arrivo al Bliss di Ocean Wisdom, rapper britannico di Camden.

Il suo album di debutto “Chaos 93” ‘è stato pubblicato dalla High Focus Records il 22 febbraio 16.

È entrato nei grafici ufficiali degli album di iTunes lo stesso giorno, con un picco al 10%. L’album, che è stato prodotto interamente da Dirty Dike, è stato il vincitore dell’album di Wordplay Magazine dell’anno 2016.

Un suo brano (Tom&Jerry) compare nella tracklist della colonna sonora del videogame FIFA2019.

Check the style, il mattatore Keso

Keso, icona aquilana, sarà la voce narrante dei tre giorni di Check the style.

Il 10 Maggio alle 22.00 al Parco del Castello per festeggiare con i Zona Rossa Krew il decimo anniversario della nascita.

Concluderà la tre giorni mondiale al Bliss sabato 11 Maggio alle 22.00 al Bliss con l’esibizione con Morbo + DrJack + Dono.

Check the style, gran finale e concertone al Bliss

L’evento principale si terrà sabato 11 Maggio alle 22.00 al Bliss

Gli ospiti locali e internazionali saranno:

– Dj Manzo (Ba)

– Keso + Morbo + DrJack + Dono (Abruzzo)

– Stokka & Madbuddy feat. Roc Beats aka Dj Shocca

– Ocean Wisdom (Uk) per la prima volta in Italia

– Paparoby / Dabadub Sound System (Aq)