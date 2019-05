Rugby, fari puntati sull’incontro del 5 maggio a Centi Colella

Conquistata la matematica salvezza nel girone 3 del campionato di serie A, domenica fari puntati

sulla cadetta che chiuderà la stagione, per il girone G del campionato di C1, alle 15:30 sul campo

di Centi Colella contro la Lazio.

Per i ragazzi allenati da Alessandro Marozzi e Alessandro Vicini, rappresenterà il congedo dal campionato con una giornata d’anticipo, per il ritiro della Roma Urbe.

Trentasei punti conquistati, su cui pesano 4 punti di penalizzazione, con 7 vittorie, un pari e 11

sconfitte maturate soprattutto a causa dei tanti infortuni.

Chiudere in bellezza davanti al pubblico amico, con un successo contro una delle migliori del

girone G, sarà l’obiettivo dei cadetti neroverdi.

«Sono soddisfatto del campionato disputato – commenta coach Alessandro Marozzi – in un girone difficile con squadre che nelle loro realtà e nelle loro città rappresentano la squadra principale del club, pertanto con attenzioni e mezzi maggiori. La stagione è partita con tante incognite, con i giusti equilibri da trovare tra il gruppo della Polisportiva e delle Vecchie Fiamme.

Ringraziamo tutti i ragazzi che si sono messi a disposizione e la società. Speriamo di aver gettato

basi per salire di categoria, con altri innesti. La cadetta ha un ruolo fondamentale anche per la

prima squadra.»

Di seguito i convocati per la sfida di domani: Tinari, Avallone, Bucci, Proietti, Di Fabio, Paiola,

Mucciante, Liberatore, Mercurio, Federico L., Scimia, Rossi S., Alfonsetti, Lolli. Rinaldi. Marchetti,

Federico D., Cecala, Rosati, Di Paolo, Sartorio, Del Giudice.

Ultima giornata anche per l’under 16 allenata da Riccardo Parisse e Lorenzo Piacentini che nel “Trofeo C.A.L.” girone 2 conference A affronta il Frascati in trasferta.

Infine l’abruzzese Riccioni è tra i 44 azzurri convocati da Conor O’Shea in vista dei Mondiali di

rugby in Giappone, Marco Riccioni, classe 1997, esordiente, in forza da due stagioni al Benetton

Treviso ha iniziato a giocare con la squadra della sua città, Teramo, per poi passare alle giovanili

della Polisportiva L’Aquila Rugby.

PROGRAMMA DELL’UNIONE

05.05.19 – ore 15.30 SERIE C1 GIRONE G Giornata 10 Ritorno

UNIONE RUGBY L’AQUILA – POL. S.S. LAZIO R.1927 (Arbitro: Luigi Palombi di Perugia)

CAMPIONATO UNDER 16 – LAZIO/ABRUZZO II Fase 2018/2019

“TROFEO C.A.L.” GIRONE 2 CONFERENCE A GIORNATA 10 RITORNO 05.05.2019 – ore 11.00

FRASCATI R.C. 2015 – UNIONE RUGBY L’AQUILA

04.05.19 – 05.05.19 13° BIG CHALLENGE UNDER 14 – 2° MEMORIAL SIMONE SAU

Impianti sportivi Il Pioppo – Noceto