L’Aquila – Mercoledì 1 maggio locali piogge al mattino in generale intensificazione nel pomeriggio quando non sono esclusi temporali;

fenomeni in esaurimento nella serata. Temperature comprese tra +6°C e +13°C.

In Abruzzo locali piogge al mattino sugli Appennini, stabile altrove; peggioramento atteso al pomeriggio con temporali anche intensi su gran parte del territorio, più asciutto lungo la costa. Generale miglioramento nella serata salvo residue precipitazioni sui rilievi.

In Italia festa dei Lavoratori con il bel tempo al nord Italia eccetto qualche disturbo maggiore specie al pomeriggio sull’Emilia Romagna, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia con acquazzoni o temporali probabili a ridosso dei rilievi. Mattinata per lo più stabile al centro Italia ma con nubi irregolari in transito. Piogge e temporali diffusi al pomeriggio sui settori interni, ancora asciutto lungo le coste. Fenomeni in esaurimento in serata. Giornata variabile anche al sud Italia con tempo stabile al mattino, acquazzoni o temporali in rapido sviluppo al pomeriggio su gran parte delle regioni eccetto lungo le coste peninsulari e insulari. Fenomeni in esaurimento in serata.

Temperature in aumento.

(Centro Meteo Italiano)