Rugby Abruzzo, tutti i risultati dalla A alla U16

ABRUZZO – Domenica della pallaovale, vittorie e sconfitte delle squadre abruzzesi di rugby

Domenica di festa per l’Unione L’Aquila, che con la vittoria (a Villa Sant’Angelo) sulla capolista Capitolina si assicura la permanenza in Serie A. In Serie B viene sconfitto di misura il Paganica a Catania, mentre al Gladioli si registra una bella vittoria dei gialloneri locali contro il Frascati Rugby Club. Nella poule promozione di C la Polisportiva Abruzzo perde in trasferta, mentre il derby del girone G tra Pescara e Unione L’Aquila va ai neroverdi ospiti.

Per i campionati giovanili élite ha giocato il Rugby Experience in U16, che si è imposta in casa sul Colleferro. Tutti i risultati della domenica, in attesa dell’omologazione del giudice sportivo.

Campionato nazionale di Serie A, girone 3 | XVIII giornata | 28 aprile, ore 15:30

UR L’Aquila – UR Capitolina 39-24

Campionato nazionale di Serie B, girone 4 | XX giornata | 28aprile, ore 15:30

Cus Catania – Polisportiva Paganica 26-22

Avezzano Rugby – Frascati RC 43-32

Campionato nazionale di Serie C | fase promozione, gir. 5 |IX giornata | 28 aprile, ore 15:30

Highlanders Formigine – Polisportiva Abruzzo 38-28

Campionato nazionale di Serie C, girone G | XX giornata | 28 aprile, ore 15:30

Pescara Rugby – UR L’Aquila 20-27

Campionato regionale di Serie C | fase promozione | VIII giornata | 28 aprile, ore 15:30

Rugby Tortoreto – Amatori Teramo 20-20

Campionato regionale di Serie C | coppa interregionale | VIII giornata | 28 aprile, ore 15:30

Rugby Sulmona – Rugby Fabriano non comunicato all’ufficio stampa di FIR Abruzzo

Campionato interregionale U18 | III Fase | 28 aprile, ore 12

Cisterna Rugby – Polisportiva Paganica sospesa per infortunio arbitro

Campionato élite U16 | IX giornata | 28 aprile, ore 15

Rugby Experience – Colleferro Appia20-18

Campionato interregionale U16 | Trofeo CAL | IX giornata | 28 aprile, ore 11

Nea Ostia – UR L’Aquila 22-17

Avezzano Rugby – Frascati RC 14-25

Campionato interregionale U16 | Coppa Lazio-Abruzzo | IX giornata | 28 aprile, ore 12

Polisportiva Paganica – Roma Legio Invicta 2 17-35

Adriatica RC – UR Capitolina 2 31-24

Rugby Sambuceto – Arieti Rieti 46-12

Polisportiva Abruzzo – Curiana Rugby 26-53

Raggruppamenti regionali U14 | III Fase | I giornata | San Giovanni Teatino | 28 aprile, dalle ore 15:30

Rugby Sambuceto – Pescara Rugby

Rugby Sambuceto – Polisportiva Paganica

Pescara Rugby – Polisportiva Paganica