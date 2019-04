La fiaccolata e le luci dei focaracci sono tornate ad accendere Avezzano, in festa per la Madonna di Pietraquaria.

Con i fuochi pronti per essere accesi nelle vie e nei quartieri principali della città, è partita, poco prima delle 19, la Fiaccolata Podistica del Focaraccio dal Salviano, dopo l’accensione della fiaccola e la benedizione degli atleti partecipanti.

Una discesa, di corsa, per illuminare Avezzano attraverso l’accensione di ogni singolo focaraccio allestito. Alle 18 la Santa Messa e l’accensione del focaraccio dinanzi al piazzale del Santuario della Pietraquaria.

Con la fiaccolata podistica ormai alle porte della città, si sono accesi, allo stesso tempo, i fianchi del Monte Salviano, grazie al Gruppo Storico Fiaccolata Madonna di Pietraquaria.

Non è bastata qualche goccia di pioggia a rovinare la festa. Grande partecipazione di cittadini e di gente accorsa, da fuori città, per partecipare ai riti in onore della Madonna, protettrice di Avezzano. Fedeli e appassionati di una tradizione ormai radicata e cara ai più si sono radunati attorno alle fiamme sprigionate dai focaracci, da Piazza Risorgimento al piazzale della Chiesa del Santo Spirito, dalla Chiesa di San Francesco alla Madonna del Passo.

Alle ore 23,30 scena conquistata dallo spettacolo pirotecnico del masso roccioso della Croce di Pietraquaria, mentre i focaracci hanno continuato ad ardere fino alle prime luci del mattino.

Oggi 27 aprile, alle 19:00, andrà in onda, su una delle più note emittenti marsicane, Radio Monte Velino, uno spettacolo-tributo, la versione radiofonica di un suggestivo viaggio nel passato, dentro il nostro territorio. “Un atto d’affetto” in un racconto recitato e musicato, fatto di memorie, di lettere scritte anno dopo anno, tutte nel giorno della festa della Pietraquaria: racconto appassionato su Avezzano e sul suo territorio.

Madonna di Pietraquaria ad Avezzano, i focaracci tra storia e leggenda

Ogni epoca ha le sue usanze, da ieri fino ad oggi, con lo sguardo al domani. Ed oggi, il fascino della festa della Pietraquaria resta impresso nello spirito religioso e nella devozione degli avezzanesi, attraverso i riti della grande festa. Dopo la fiera di apertura lungo le vie del centro cittadino era tanta l’attesa per i focaracci devozionali. Ma come nascono, storicamente, i fuochi lungo il perimetro della città, in onore della Madonna? La leggenda narra che, nella disputa antica tra Avezzano e Cese, per meritare la protezione della Vergine, la Madonna, dall’alto del Salviano, si girò verso Avezzano, in ragione dei grandi fuochi accesi in suo onore per attirarne l’attenzione. Nel corso delle tante generazioni a seguire, poi, la tradizione dei focaracci non è mai tramontata, al contrario è divenuta il momento cardine delle intere celebrazioni festive.

27 aprile, il giorno della Madonna di Pietraquaria: gli appuntamenti

A partire dalle ore 6 del mattino sono cominciate le celebrazioni eucaristiche nel Santuario della Piatraquaria, mentre alle ore 8,30 sarà celebrata la Santa Messa alla Cattedrale in Piazza Risorgimento. Proprio dalla Cattedrale partirà la processione, che a Via Napoli incontrerà il corteo disceso dal Salviano. La processione così costituita partirà, dalle ore 10, attraversando Via XX Settembre, Via Garibaldi, Via Corradini, Via Vittorio Veneto e Via G. Amendola, per giungere a Piazza Risorgimento: alla Cattedrale dei Marsi, alle 12, il Vescovo Pietro Santoro celebrerà la Santa Messa.

Anche l’arte avrà il suo spazio nel novero dei festeggiamenti in onore della Pietraquaria. Al Castello Orsini doppio appuntamento: alle ore 21 il concerto dei Chimera Ensamble, a seguire, dalle 22,45, la proiezione del documentario “Pietraquaria – dall’anno Mille a oggi”, di Raffaello Di Domenico.

Avezzano in festa, eventi aperti dalla Fiera della Pietraquaria, del 25 aprile

Ad aprire i battenti della festività la tradizionale fiera della Pietraquaria, di giovedì 25 aprile. 127 banchi aperti tra le strade del centro città dalle 8 del mattino fino a sera, in concomitanza con le celebrazioni per la ricorrenza della Festa della Liberazione. Migliaia i cittadini che hanno partecipato all’anniversario, con tanti applausi e tantissimi nasi all’insù a Piazza Risorgimento, tra la folla radunata per assistere all’esibizione di paracadutismo sportivo del Colonnello Paolo Filippini, che ha visto il tricolore italiano scendere dal cielo.

Foto copertina di Matteo Napoleone