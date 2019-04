L’Aquila – Tempo stabile nel corso della giornata di sabato con nubi sparse e nessun fenomeni associato; nubi anche nella mattinata di domenica, mentre al pomeriggio e in serata si attendono deboli piogge sparse.

Temperature comprese tra +3°C e +16°C.

In Abruzzo tempo stabile nella giornata di sabato con cieli generalmente poco nuvolosi nel corso delle ore diurne, aumento della nuvolosità in serata su tutti i settori. Tempo stabile nella mattinata di domenica su tutto il territorio, peggioramento a partire dal pomeriggio piogge o temporali specie sul Teramano; fenomeni estesi anche nella serata.

In Italia molte nubi al Nord al mattino ma senza fenomeni, mentre dal pomeriggio il tempo andrà peggiorando ad iniziare dal Triveneto. Acquazzoni e temporali attesi in serata e in nottata sui settori centro orientali, neve sulle Alpi fino a 1300-1400 metri. Condizioni di tempo generalmente stabile al Centro, ma con addensamenti sparsi anche compatti alternati a qualche schiarita sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Possibili acquazzoni solo in Appennino al pomeriggio ma in rapido esaurimento.

Tempo all’insegna della generale stabilità sulle regioni meridionali, ma con cieli irregolarmente nuvolosi sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari. Locali piogge solamente al mattino tra Calabria e Sicilia in esaurimento già al pomeriggio.

Temperature minime in generale diminuzione, mentre le massime tenderanno ad aumentare specie al Nord.

(Centro Meteo Italiano)