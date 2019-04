Pubblicato lo Sblocca Cantieri, 55 milioni nel 2019 per la copertura eventi sisma

Oggi entra in vigore il decreto Sblocca Cantieri: 55 milioni per il 2019, 84,928 per il 2020, 89,900 per il 2021 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il decreto Sblocca Cantieri stanzia 55 milioni per il 2019 per gli oneri derivanti dall’attuazione di alcune norme relative a diversi eventi sismici. Nel provvedimento sono poi previste coperture finanziarie anche per i successivi quattro anni: 84,928 milioni per il 2020, 89,990 milioni per il 2021 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

In particolare gli oneri in questione sono legati all’istituzione del Fondo per la ricostruzione degli eventi sismici del Molise (16 agosto 2018) e dell’area Etnea (26

dicembre 2018), la sospensione dei termini e l’esenzione di imposte per le popolazioni colpite dagli stessi eventi sismici; le compensazioni ai comuni colpiti dai terremoti dell’Abruzzo nel 2009, del Centro Italia nel 2016 e 2017 e di Ischia nel 2017.

Soddisfatto il ministro Toninelli che spiega: “Il decreto contiene anche norme per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito per esempio l’Abruzzo e il Centro Italia. In più sempre in tema di terremoti ci sono nel decreto 300 milioni di euro per il Molise, Catania e L’Aquila”.