Europee, per il M5S spunta la quota rosa: due candidati in Abruzzo

Ripescaggio nel M5S, un altro candidato in Abruzzo: oltre Gianluca Ranieri correrà anche Valeria Di Nino.

Nella lista della circoscrizione Italia meridionale del Movimento 5 Stelle ci sarà anche Valeria Di Nino. L’esito del secondo turno delle parlamentarie europee, infatti, aveva dato per unico candidato abruzzese l’ex consigliere regionale Gianluca Ranieri, ma il risultato della votazione online si è scontrato con le “quote rosa” previste anche per le elezioni europee. Così è stata ripescata anche un’altra abruzzese che partecipaerà alla competizione elettorale, Valeria Di Nino, di Penne (PE).

“Sono molto felice – ha scritto la nuova candidata – di poter condividere con voi questa meravigliosa notizia: sono ufficialmente uno dei candidati della circoscrizione Italia meridionale del MoVimento 5 Stelle per le prossime ElezioniEuropee! Saremo in due a rappresentare l’Abruzzo, oltre me ci sarà Gianluca Ranieri. Sarà un’esperienza bellissima e sarà un piacere ed un onore condividerla con Voi!”.