L’Aquila – Mercoledì cielo poco nuvoloso nella mattinata, locali piogge o acquazzoni nel pomeriggio in rapido esaurimento nel corso della serata. Temperature comprese tra +3°C e +13°C.

In Abruzzo cielo generalmente poco nuvoloso nella mattinata su tutto il territorio; locali piogge anche a carattere di temporale specie sugli Appennini nel pomeriggio, tempo stabile lungo la costa. Fenomeni in generale esaurimento in serata.

In Italia giornata in prevalenza stabile con cielo sereno ad ovest, poco o irregolarmente nuvoloso ad est fin dal primo mattino. Da segnalare solo la possibilità di qualche pioggia o temporali sui settori più interni dell’Appennino e delle Alpi centro-orientali. Condizioni di bel tempo al centro Italia durante la mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche disturbo in più non escluso al pomeriggio sui rilievi con locali acquazzoni, asciutto altrove. Fenomeni in esaurimento in serata e tempo stabile in nottata. Condizioni di generale stabilità al mattino sulle regioni meridionali con ampi spazi di sereno, nubi in rapido sviluppo al pomeriggio sui settori interni peninsulari e insulari con temporali probabili, in rapido esaurimento in serata.

(Centro Meteo Italiano)