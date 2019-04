L’Aquila – Tempo stabile nelle mattinate di sabato e domenica con nuvolosità irregolare; locali piogge sabato pomeriggio in generale esaurimento nella serata. Fenomeni anche nel pomeriggio e nella serata di domenica, nevosi fino a 1500 metri. Temperature comprese tra +4°C e +10°C.

In Abruzzo locali piogge sulla costa nella mattinata di sabato, neve fino a 1400 metri, peggioramento al pomeriggio con fenomeni stesi su tutta la regione. Tempo asciutto nella serata sulla costa e sulle aree interne. Nubi irregolari nella mattinata di domenica, instabilità diffusa al ma pomeriggio con piogge e temporali anche intensi, quota neve fino a 1500 metri. Fenomeni anche nella serata su tutta la regione.

In Italia molte nubi al Nord con i primi fenomeni attesi al pomeriggio specie sul Triveneto. Tempo in peggioramento a partire dalla serata con acquazzoni man mano sempre più intensi sulle zone occidentali e neve sulle Alpi localmente fin sotto i 1000 metri. Tempo localmente instabile sulle regioni centrali, con piogge fin dal mattino specie sul versante adriatico. Possibili acquazzoni e temporali al pomeriggio sulle zone interne e sul Lazio, prima che i fenomeni tendano ad esaurirsi dalla serata. Giornata caratterizzata da acquazzoni e temporali al Sud Italia, con locali piogge fin dal mattino su Molise, Puglia e zona dello Stretto. Fenomeni intensi al pomeriggio e poi in serata su tutte le regioni, migliora dalla notte con cieli però irregolarmente nuvolosi.

Temperature stazionarie o in leggera diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)