Amministrative 2019, Luigi D’Eramo: “A Trasacco candidato sindaco della Lega”

L’AQUILA – La Lega Abruzzo non nasconde le ambizioni per la candidatura a sindaco per le amministrative a Trasacco, Luigi D’Eramo: “Lega è pronta ad esprimere il candidato sindaco”.

Intanto Tiziano Genovesi confermato alla guida della Lega marsicana.

Luigi D’Eramo, deputato e vicesegretario della Lega Abruzzo, annuncia che “la Lega è nelle condizioni di affrontare al meglio le elezioni amministrative del 26 maggio esprimendo un proprio candidato sindaco. Un amministratore che sappia costruire un vasto progetto civico di area in un comune importantissimo, quale è Trasacco, dove la Lega ha un grande consenso ed un forte radicamento”.

Lo stesso D’Eramo ha poi annunciato che Tiziano Genovesi è stato confermato alla guida della Lega marsicana: “Visto l’ottimo lavoro svolto durante la campagna elettorale e i risultati ottenuti nella Marsica dal movimento Lega Abruzzo – Salvini Premier, ho deciso di riconfermare alla guida del partito Tiziano Genovesi, affidando a lui il Partito in una fase delicata, all’indomani dell’importante vittoria delle regionali. Genovesi avrà pieni poteri e totale agibilità politica sul territorio Marsicano”.

“Ringrazio l’Onorevole Luigi D’Eramo – ha commentato Genovesi – per la fiducia riposta nei miei confronti, consapevole delle sfide e del lavoro da svolgere nei prossimi mesi. Come sempre metteró il massimo impegno per poter costruire ed ampliare la base del movimento nella Marsica e per affrontare le prossime tornate elettorali con la consapevolezza che la lega in Abruzzo è radicata, forte e sempre più vicina alla gente”.