L’Aquila – Giovedì tempo generalmente instabile nel corso della giornata con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio, nevicate fino a 1600-1700 metri di quota. Fenomeni attesi anche nel corso della serata, nevosi oltre 1600 metri. Temperature comprese tra +5°C e +12°C.

In Abruzzo cielo generalmente poco nuvolosi nella mattinata con qualche pioggia sparsa sul Teramano e sull’aquilano con locali nevicate oltre i 1600 metri. Temporali sparsi al pomeriggio sulle aree interne, neve oltre 1700 metri; fenomeni meno intensi lungo il settore costiero. Precipitazioni anche nella serata, quota neve fino a 1500-1600 metri.

In Italia condizioni di generale instabilità sulle regioni settentrionali con piogge e pioviggini sparse su tutti i settori sia nelle ore diurne che in quelle serali. Neve sulle Alpi e sugli Appennini a quote medio alte, in calo dalla sera fino a 1500-1600 metri. Giornata all’insegna del tempo instabile al Centro Italia con piogge e temporali diffusi soprattutto dal pomeriggio su tutte le regioni. Precipitazioni sparse anche in serata e in nottata, neve sugli Appennini in calo fino a 1500-1600 metri. Tempo instabile al Sud sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari, con piogge e temporali fin dal mattino. Fenomeni sparsi anche in serata e in nottata specie sulla Sicilia, sulla Sardegna e sulle coste tirreniche.

Temperature minime in leggero aumento mentre le massime tenderanno a diminuire.

(Centro Meteo Italiano)