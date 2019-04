Decimo anniversario del sisma, il messaggio di Papa Francesco agli Aquilani

Lettera del Santo Padre Francesco agli Aquilani per il decimo anniversario del sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 Aprile 2009.

Il Capoluogo pubblica la Lettera che il Santo Padre Francesco ha inviato agli Aquilani per il decimo anniversario del sisma che il 6 aprile del 2009 ha devastato la Città dell’Aquila e il territorio circostante, esprimendo vicinanza e preghiera per le vittime e le loro famiglie:

Lettera del Santo Padre

Cari Aquilani,

il vostro Arcivescovo, Cardinale Petrocchi, mi ha portato i vostri cordiali saluti, che ricambio sentitamente.

In questi giorni ricorre il decimo anniversario del sisma che ha devastato la vostra Città e il territorio che la circonda, seminando distruzione e morte. Prego per tutte le vittime di quella tragedia e per le loro famiglie. Vi assicuro che accompagno, con viva partecipazione, il faticoso cammino che vi impegna a ricostruire – bene, rapidamente e in maniera condivisa – gli edifici pubblici e privati, come anche le chiese e le strutture aggregative.

Il Signore Risorto doni a tutti e a ciascuno la luce e la forza per rendere sempre più coesa e creativa la vostra comunità ecclesiale e sociale, facendovi, così, coraggiosi testimoni di operosa legalità, di fattiva sinergia e di fraterna solidarietà.

Chiedo alla Vergine di accompagnarvi e vi benedico tutti con affetto. E anche voi, per favore, pregate per me.

Dal Vaticano, 4 aprile 2019