Telenia, iniziano i primi colloqui di lavoro

L’AQUILA – Partiti i “biglietti di invito” di Telenia per i primi colloqui della prossima settimana. Ricevuti oltre 2mila curriculum.

Inizieranno mercoledì 3 e giovedì 4 i primi colloqui di Telenia, l’azienda che sta portando all’Aquila un progetto d’impresa che, oltre a creare sul territorio il più nuovo ed evoluto Data Factory italiano, si occuperà anche di start up e prodotti innovativi: la Divisione Ricerca e Sviluppo “costruirà” prodotti hardware/software all’avanguardia per il mercato internazionale, dedicati alle piccole e medie imprese e alla Pubblica Amministrazione.

Come spiegano dall’azienda, «il portale www.telenia.it, sul quale era possibile candidarsi alle diverse posizioni, è stato lanciato a metà febbraio e in pochi giorni Telenia ha ricevuto oltre 2.000 curriculum. Un risultato ben oltre le aspettative, che conferma una fiducia davvero grande espressa dal territorio nei confronti di questa nuovissima realtà e che sarà ripagata con altrettanta serietà di scelta. L’entusiasmo dei candidati nel proporsi per posizioni lavorative del futuro (programmatori, sistemisti, progettisti software, ecc…) è sicuramente accompagnato da una preparazione che mette in mostra la qualità del tessuto professionale del territorio, persone super preparate e con mentalità innovativa, fino a ora non sufficientemente valorizzate. In poco tempo il Telenia Job Team ha valutato e selezionato i profili migliori necessari per la fase di avviamento dell’Azienda e nei giorni scorsi sono partiti i “biglietti di invito” ai primi colloqui per gli appuntamenti delle prossime settimane e altri saranno inviati a seguire. I colloqui si terranno nella sede di Confindustria L’Aquila – Abruzzo interno, nelle scorse settimane, infatti, Telenia Srl ha aderito all’Unione degli Industriali aquilani. Come già detto tutta la procedura di selezione avviene attraverso la piattaforma stessa, eccetto i colloqui naturalmente. L’inizio dei colloqui segna un altro importante step di questo progetto imprenditoriale e l’intero Team non vede l’ora di conoscere i candidati e partire! Per questo l’Azienda ci tiene ad augurare “buona fortuna” a tutti coloro che sono e saranno selezionati a breve».