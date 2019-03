Sciame sismico nelle Marche, scosse fino a 3.6 in provincia di Ascoli Piceno

Da ieri sera alle 22 uno sciame sismico sta interezzando la provincia di Ascoli Piceno. La scossa più forte è stata di magnitudo 3.6.

La scossa più forte è stata avvertita questa mattina alle 10:55, facendo registrare una magnitudo di 3.6 lungo la costa marchigiana, in provincia di Ascoli Piceno. Lo sciame sismico però è partito ieri sera, con diverse scosse. La prima, da 3.1 è stata registrata alle 21:59 con epicentro in zona Fermo, subito dopo scossa da 2.9 in provincia di Ascoli Piceno. A seguire, altre 8 scosse di intensità variabile da 1.7 a quella delle 10:55 da 3.6. Al momento l’ultima scossa registrata è quella delle 11:12 da 2.4. Gli epicentri sono stati individuati in mare, nei pressi della costa marchigiana.

In aggiornamento