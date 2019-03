Regione Abruzzo, Ufficiali le nuove commissioni consiliari

L’Aquila – Firmati i decreti di composizione delle Commissioni consiliari

Il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha firmato i decreti di composizione delle Commissioni consiliari, così come previsto dall’articolo 28 del “Regolamento del Consiglio regionale”. Le Commissioni permanenti sono cinque suddivise per materie di competenza, più la “Vigilanza” e la “Giunta per il Regolamento”. Al fine di garantire l’adozione del voto plurimo, a ciascun consigliere è attribuito un numero di voti proporzionato alla consistenza del gruppo, della federazione dei gruppi o della componente del gruppo misto di appartenenza. Ricordiamo che la prima seduta di ogni Commissione è presieduta dal consigliere più anziano di età e il più giovane svolge le funzioni di segretario. Nella stessa riunione la Commissione elegge presidente e vice presidente con un’unica votazione a scrutinio segreto. Ciascun consigliere scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che nell’ordine riportano il maggior numero di voti. Con votazione separata si procede all’elezione del Segretario.

CONSIGLIO REGIONALE: LE COMMISSIONI

L’Aquila, 28 marzo – Questi i nomi dei componenti di ogni Commissione. Accanto al nome del consigliere il numero di voti ad esso attribuiti e il gruppo di appartenenza.

Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”

Pietro Quaresimale (Lega Salvini Abruzzo – voti 7), Antonio Di Gianvittorio (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Vincenzo D’Incecco (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Emiliano Di Matteo (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Daniele D’Amario (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 3), Marianna Scoccia (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 1), Guerino Testa (Fratelli d’Italia – voti 3), Roberto Santangelo (Azione Politica – voti 1), Sara Marcozzi (Movimento 5 Stelle – voti 3), Domenico Pettinari (Movimento 5 Stelle – voti 2), Francesco Taglieri Sclocchi (Movimento 5 Stelle – voti 2), Giovanni Legnini (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 2), Silvio Paolucci (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 2), Sandro Mariani (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 1), Antonio Blasioli (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 1).

Seconda Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”

Pietro Quaresimale (Lega Salvini Abruzzo – voti 7), Luca De Renzis (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Manuele Marcovecchio (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), A. Simone Angelosante (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Umberto D’Annuntiis (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 3), Marianna Scoccia (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 1), Massimo Quaglieri (Fratelli d’Italia – voti 3), Roberto Santangelo (Azione Politica – voti 1), Giorgio Fedele (Movimento 5 Stelle – voti 3), Barbara Stella (Movimento 5 Stelle – voti 2), Marco Cipolletti (Movimento 5 Stelle – voti 2), Americo Di Benedetto (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 3), Antonio Blasioli (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 3).

Terza Commissione “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive” Pietro Quaresimale (Lega Salvini Abruzzo – voti 7), Antonio Di Gianvittorio (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Vincenzo D’Incecco (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Emiliano Di Matteo (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Daniele D’Amario (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 3), Marianna Scoccia (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 1), Guerino Testa (Fratelli d’Italia – voti 3), Roberto Santangelo (Azione Politica – voti 1), Pietro Smargiassi (Movimento 5 Stelle – voti 3), Giorgio Fedele (Movimento 5 Stelle – voti 2), Marco Cipolletti (Movimento 5 Stelle – voti 2), Giovanni Legnini (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 3), Dino Pepe (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 3). (segue) (ndl)CONSIGLIO REGIONALE: LE COMMISSIONI

Questi i nomi dei componenti di ogni Commissione. Accanto al nome del consigliere il numero di voti ad esso attribuiti e il gruppo di appartenenza.

Quarta Commissione “Commissione per le politiche europee, internazionali, per i Programmi della Commissione europea e per la partecipazione ai processi normativi dell’Unione europea”

Sabrina Bocchino (Lega Salvini Abruzzo – voti 3), Fabrizio Montepara (Lega Salvini Abruzzo – voti 3), Luca De Renzis (Lega Salvini Abruzzo – voti 2), Antonietta La Porta (Lega Salvini Abruzzo – voti 2), Umberto D’Annuntiis (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 3), Marianna Scoccia (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 1), Guerino Testa (Fratelli d’Italia – voti 3), Roberto Santangelo (Azione Politica – voti 1), Sara Marcozzi (Movimento 5 Stelle – voti 4), Barbara Stella (Movimento 5 Stelle – voti 3), Giovanni Legnini (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 3), Dino Pepe (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 3).

Quinta Commissione “Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” Pietro Quaresimale (Lega Salvini Abruzzo – voti 7), Antonio Di Gianvittorio (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), A. Simone Angelosante (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Fabrizio Montepara (Lega Salvini Abruzzo – voti 1), Daniele D’Amario (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 3), Marianna Scoccia (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 1), Massimo Quaglieri (Fratelli d’Italia – voti 3), Roberto Santangelo (Azione Politica – voti 1), Pietro Smargiassi (Movimento 5 Stelle – voti 2), Barbara Stella (Movimento 5 Stelle – voti 2), Francesco Taglieri Sclocchi (Movimento 5 Stelle – voti 2), Marco Cipolletti (Movimento 5 Stelle – voti 1), Silvio Paolucci (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 2), Dino Pepe (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 2), Sandro Mariani (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 1), Antonio Blasioli (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 1). (segue( (ndl)

CONSIGLIO REGIONALE: LE COMMISSIONI

Questi i nomi dei componenti di ogni Commissione. Accanto al nome del consigliere il numero di voti ad esso attribuiti e il gruppo di appartenenza.

Commissione Consiliare di “Vigilanza”

Antonietta La Porta (Lega Salvini Abruzzo – voti 5), Manuele Marcovecchio (Lega Salvini Abruzzo – voti 3), Sabrina Bocchino (Lega Salvini Abruzzo – voti 2), Daniele D’Amario (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 3), (Fed. “Forza Italia, DC-UDC” – voti 1), Massimo Quaglieri (Fratelli d’Italia – voti 3), Roberto Santangelo (Azione Politica – voti 1), Pietro Smargiassi (Movimento 5 Stelle – voti 3), Giorgio Fedele (Movimento 5 Stelle – voti 2), Francesco Taglieri Sclocchi (Movimento 5 Stelle – voti 2), Giovanni Legnini (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 2), Americo Di Benedetto (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 2), Dino Pepe (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 2).

Giunta per il Regolamento

Emiliano Di Matteo (Lega Salvini Abruzzo – voti 10), Lorenzo Sospiri (Fed. “Forza Italia, DC-UDC” – voti 3), Marianna Scoccia (Fed. Forza Italia, DC-UDC – voti 1), Guerino Testa (Fratelli d’Italia – voti 3), Roberto Santangelo (Azione Politica – voti 1), Sara Marcozzi (Movimento 5 Stelle – voti 7), Silvio Paolucci (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 3), Americo Di Benedetto (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 2), Sandro Mariani (Fed. “Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune” – voti 1). (ndl)