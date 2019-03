Avezzano, al via i lavori in Piazza Risorgimento: ecco le modifiche alla viabilità

Durante lo svolgimento dei lavori ci saranno modifiche allaviabilità, come si legge nell’ordinanza emanata dal dirigente Sergio Pepe.

Nell’ordinanza si specifica che nella seguente area di Piazza Risorgimento, dal giorno 01.04.2019 e fino al termine dell’esecuzione dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA IN PIAZZA RISORGIMENTO ED AREE ADIACENTI II° STRALCIO”, sarà integrata la segnaletica per la modifica della circolazione stradale.

Queste le modifiche ad oggetto: – Via Trento, inversione del Senso Unico di marcia, Via A. Diaz – Via Corradini con Segnale di Stop all’incrocio con Via Corradini e, inoltre, inversione temporanea del senso unico di marcia in A. Diaz, nel tratto compreso tra Via Trieste Corso della Libertà, con temporanea soppressione dello Stop in Via Trieste, all’incrocio con Via A. Diaz; – abolizione temporaneamente del senso unico di marcia ed istituzione momentanea del doppio senso di circolazione nei tratti di strada di Via Trieste (da Via A. Diaz a Via Corradini), Via Corradini (tratto Via Trento – Via Marconi e Via Veneto – Corso della Libertà), Via Corso della Libertà (da Via A. Diaz a Via Corradini), e Via Cataldi (da Via Amendola a Via Corradini).