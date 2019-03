Sulmona, Marianna Scoccia infuriata: è stata una vera e propria imboscata

Sulmona – La Scoccia si sfoga: Tentativo vergognoso di chi, a tradimento, ha cercato di inscenare una protesta contro di me

È stata vittima di una vera e propria “trappola”, la Consigliera Regionale dell’Unione di Centro Marianna Scoccia, che si sfoga così su Facebook:

Ed insieme al suo personale sfogo, la Scoccia ha pubblicato anche uno screen del messaggino “incriminato“, che le “sulmontine arrabbiate” avevano fatto girare per tutta la giornata, proprio come una catena di Sant’Antonio, invitando ad “essere in tanti” al ritrovo fuori la sede della Scoccia in Via Carso a Sulmona. L’oggetto della protesta, come si può chiaramente leggere all’interno del messaggio, è stata la perenne spada di Damocle che pende sull’incerto futuro del reparto di ginecologia dell’Ospedale di Sulmona.