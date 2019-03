Nasce a L’Aquila il Lazio Club, i tifosi biancocelesti per “un volo lungo un secolo”

L’Aquila – Nasce il Lazio Club L’Aquila: “Per ora 80 soci ma il numero è in crescita”

Giovedì 28 marzo alle ore 20, presso il “Centro Sportivo Ricettivo Arcobaleno” in via Mausonia 60, si terrà la presentazione del nuovo Lazio club L’Aquila. Per l’ inaugurazione del club si terrà una cena (prenotazione obbligatoria entro martedì 26 marzo), aperta a tutti i soci, amici e parenti.

Il Presidente del Lazio Club è l’avvocato Antonio Orsini, mentre a comporre il direttivo sono Riccardo Vanzini, Marco Tursini, Sandro Lattaro, Giulia Zaffiri, Enrico Carlomagno e Armando Fiorenza. Il club è già stato istituito, in data 9 gennaio 2019, in coincidenza con l’anniversario della Lazio.

«Ad oggi siamo 80 soci, ma il numero è in crescita. – commenta il Presidente Orsini – Prevediamo circa 300 persone all’inaugurazione ed è per questo che la presentazione è obbligatoria. Arriveranno amici e simpatizzanti da tutto l’ Abruzzo, da Roma e dalla provincia di Rieti».

Lazio Club L’Aquila, la locandina dell’inaugurazione

“…Semplice, pensare a un volo lungo un secolo, di padre in figlio ed un miracolo, attendo sempre quello sguardo che possiede con la palla che va in rete…”