L’Aquila – Dal Capoluogo a Capestrano, da Sulmona a Celano: il programma delle Giornate FAI di Primavera per il week-end

La 27ª edizione delle Giornate FAI di Primavera è in programma sabato 23 e domenica 24 marzo 2019, ragion per cui il Fondo Ambiente Italiano invita tutti a partecipare per guardare l’Italia come mai fino ad ora e costruire un ideale Ponte tra Culture per viaggiare in tutto il mondo. Se le Giornate Fai di Primavera nel 2018 hanno richiamato 11mila visitatori, quest’anno la posta in gioco è ancora più alta per l’Abruzzo che presenta ben 66 siti in 19 località grazie alla spinta organizzativa della Delegazione regionale, delle sei Delegazioni provinciali, dei Gruppi Giovani e all’aiuto di tanti Apprendisti Ciceroni e volontari, che nel prossimo weekend guideranno i visitatori a scoprire luoghi spesso inaccessibili ed eccezionalmente visitabili, con la possibilità di sostenere la Fondazione con un contributo facoltativo o con l’iscrizione.

«Siamo molto soddisfatti del programma di quest’anno – ha detto Massimo Lucà Dazio, presidente del FAI Abruzzo e Molise – con la possibilità di visitare strutture pubbliche e contesti privati altrimenti impossibili da vedere e ammirare, un appuntamento irripetibile del nostro panorama culturale e una grande occasione per valorizzare un patrimonio nascosto che potrà essere conservato con contributo di tutti».

Anche gli studenti dell’IIS Amedeo D’Aosta come “ciceroni” per le giornate FAI di primavera

Anche quest’anno nell’ambito delle giornate FAI di primavera gli studenti delle classi del triennio dell’indirizzo Turismo dell’IIS AMEDEO D’AOSTA dell’Aquila si cimenteranno nel ruolo di “ciceroni” in un percorso cittadino finalizzato a conoscere da vicino e ad approfondire la conoscenza storica e le curiosità culturali che riguardano alcuni edifici rappresentativi della rinascita della città. L’attività rientra nei “percorsi per l’orientamento e per le competenze trasversali” (ovvero ex Alternanza Scuola lavoro) e coerentemente col percorso di studi dell’indirizzo Turismo permette agli studenti di applicare conoscenze e competenze apprese in aula direttamente sul territorio aquilano. L’evento è fissato per il 23 e 24 marzo 2019, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Il percorso prevede la visita al palazzo dell’Emiciclo e all’Amphisculture, opera donata dall’artista Beverly Pepper, inserita nel contesto naturale del parco del Sole e premiata tra le prime dieci opere migliori con UNA menzione speciale nella selezione per il Premio nazionale del Paesaggio e per il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa.

Gli studenti saranno accompagnati dalle prof.sse Donati Francesca Saveria e Persi Filomena. L’evento è gratuito e tutti sono invitati a partecipare. Il punto di ritrovo per l’accoglienza dei partecipanti sarà il palazzo dell’Emiciclo.

Studenti e classi coinvolte: Classe 3^DTUR: Arsene, Cirilli, Tarquini, Smith. Classe 4^DTUR: Anzuini,

Boianelli, De Sanctis, Mezzini, Morico, Ricci, Ursini. Classe 5^DTUR: Cordeschi, Marrocchi, Pace,

Zonfa.

DELEGAZIONE FAI DI L’AQUILA – LE APERTURE IN PROVINCIA

L’AQUILA (AQ)

I ragazzi raccontano la Fontana della Rivera

Parco delle Acque*

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17 (ultimo ingresso ore 16:30)e sarà a

cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Media “Mazzini” e dell’Istituto Tecnico “A. D’Aosta” .Visite in

inglese

99 Cannelle* Piazza San Vito, 67

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17 e sarà a cura degli Apprendisti

Ciceroni dell’Istituto Tecnico “A. D’Aosta”, della Scuola Media “Mazzini” e della Scuola Primaria ‘Pie

Filippini’. Visite in lingua inglese

Palazzo Dell’Emiciclo* Via Michele Iacobucci, 4

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17 e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni

dell’Istituto d’Aosta di L’Aquila e dei Volontari FAI

Iniziative speciali: sabato 23 e domenica 24 alle ore 15:30 “Caccia al tesoro” per bambini organizzata dai

volontari del Servizio Civile in collaborazione con ASVAQ e con gli alunni del Convitto Nazionale D. Cotugno

di L’Aquila.

Anfiteatro Pepper*

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a

cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto d’Aosta di L’Aquila e dei Volontari FAI

Iniziative speciali: domenica 24 alle ore 10:30 e alle ore 12 “Caccia al tesoro” per bambini organizzata dai

volontari del Servizio Civile in collaborazione con ASVAQ e con gli alunni del Convitto Nazionale D. Cotugno

di L’Aquila.

CAPESTRANO (AQ)

La Valle del Tirino tra storia e spiritualità

Castello Piccolomini*

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a

cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Media di Barisciano

Chiesa di S. Pietro All’ Oratorio*

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a

cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Media di Barisciano

CASTELVECCHIO CALVISIO (AQ)

Alla scoperta del borgo fortificato di Castelvecchio Calvisio

Borgo di Castelvecchio Calvisio*

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a

cura dei Volontari del Comune di Castelvecchio

FOSSA (AQ)

Il ciclo bizantino-cassinese nell’architettura medievale abruzzese

Chiesa di S. Maria Ad Cryptas* Via Roma, 1

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a

cura dei Volontari del Comune di Fossa e degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Superiore “A. D’Aosta”

Visite in lingua inglese

ROCCA DI MEZZO (AQ)

Alla scoperta delle bellezze storico-naturalistiche

Villa Cidonio*

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a

cura del Personale del Parco Regionale Sirente Velino

Borgo Antico di Rocca di Mezzo*

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a

cura del Personale del Parco Regionale Sirente Velino

SCANNO (AQ)

Viaggio nella storia tra Arte, Natura e Spiritualità

Chiesa di Santa Maria delle Grazie*

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a

cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Medie di Scanno

Chiesa di Sant’Eustachio* Vico 1 Str. Santa Maria di Loreto

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a

cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Media di Scanno

Chiesa di Santa Maria del Lago O Santa Maria Annunziata*

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a

cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Medie di Scanno

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Valle*

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a

cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Medie di Scanno

SULMONA (AQ)

Sulle orme di Celestino V – Itinerario storico-culturale sul Papa Eremita

Eremo Celestiniano di Sant’Onofrio al Morrone Via Badia, Sulmona

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 15 – 18 (ultimo ingresso ore 17:30) e sarà a cura

degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico “Ovidio” Sulmona, dei Volontari FAI e APC Sulmona

Punto di Ritrovo in Piazza del Carmine

Santuario Italico Romano di Ercole Curino Via Badia, Sulmona

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 15 – 18 (ultimo ingresso ore 17:30) e sarà a cura

degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico “Ovidio” Sulmona, dei Volontari FAI e APC Sulmona

Punto di Ritrovo in Piazza del Carmine

La Grancia dei Celestini* Corso Ovidio, 13

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 15 – 18 (ultimo ingresso ore17:30) e sarà a cura

degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico “Ovidio” di Sulmona, dei Volontari FAI e APC Sulmona

Punto di Ritrovo in Piazza del Carmine

Visite in lingua inglese

Chiesa di Santa Maria della Tomba* Piazza Plebiscito

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 15 – 18 (ultimo ingresso ore 17:30) e sarà a cura

degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico “Ovidio” di Sulmona, dei Volontari FAI e APC

Sulmona. Punto di Ritrovo in Piazza del Carmine

Visite in lingua inglese:

Cattedrale di San Panfilo e Cappella di Celestino V* Viale Stazione – Sulmona

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10-13 e 15-18 (ultimo ingresso ore 17:30) e sarà a cura

degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico “Ovidio” di Sulmona, dei Volontari FAI e APC

Sulmona. Punto di Ritrovo in Piazza del Carmine. Visite in lingua inglese

GRUPPO FAI DELLA MARSICA – Delegazione di L’Aquila

CELANO (AQ)

Una passeggiata nel Medioevo marsicano attraverso le chiese della contea di Celano

Chiesa di S. Michele Arcangelo* Piazza S. Michele Arcangelo

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17:30 (ultimo ingresso ore 17)

compatibilmente con gli orari delle funzioni religiose. La visita sarà a cura dei Volontari FAI

Iniziative Speciali: sabato alle ore 16.00 solo su prenotazione visite guidate per non vedenti ed ipovedenti a

cura di AquilArtes

Chiesa di San Francesco* Via Michele Caruso, 1

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17:30 (ultimo ingresso ore 17)

compatibilmente con gli orari delle funzioni religiose

E sarà a cura dei Volontari FAI.

Iniziative Speciali: sabato alle ore 16.00 solo su prenotazione visite guidate per non vedenti ed ipovedenti a

cura di AquilArtes

Chiesa di S. Maria delle Grazie* Via S. Maria delle Grazie

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17:30 (ultimo ingresso ore 17)

compatibilmente con gli orari delle funzioni religiose e sarà a cura dei Volontari FAI

Iniziative Speciali: sabato alle ore 16,00 solo su prenotazione visite guidate per non vedenti ed ipovedenti a

cura di AquilArtes

Chiesa S. Maria In Valleverde* Via Francesco Orso, 154

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17:30 (ultimo ingresso ore 17)

compatibilmente con gli orari delle funzioni religiose e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo

Linguistico “Benedetto Croce” di Avezzano. Visite in lingua Inglese e Spagnolo

Iniziative Speciali: sabato alle ore 16,00 solo su prenotazione visite guidate per non vedenti ed ipovedenti a

cura di AquilArtes

Chiesa di San Giovanni Battista* Piazza S. Giovanni

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 14:30 – 17:30 (ultimo ingresso ore 17)

compatibilmente con gli orari delle funzioni religiose e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo

Linguistico “Benedetto Croce” di Avezzano. Visite in lingua inglese e spagnolo

Iniziative Speciali: sabato alle ore 16,00 solo su prenotazione visite guidate per non vedenti ed ipovedenti a

cura di AquilArtes