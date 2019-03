A Pesaro l’Unione Rugby L’Aquila torna a giocarsi la permanenza in Serie A

L’Aquila – L’Unione Rugby affronta in trasferta il Pesaro, partita importante per la permanenza nel girone ma non decisiva

Dopo la sosta per gli impegni dell’Italrugby nel 6 nazioni, torna in campo domenica l’Unione Rugby L’Aquila nel girone 3 del campionato di serie A. I neroverdi allenati da Roberto D’Antonio e Luigi Milani giocheranno un importante match in ottica salvezza al Toti Patrignani di Pesaro contro la formazione allenata da Nicola Mazzucato che schiera il centro ex L’Aquila Giorgio Erbolini. Una partita importante ma non decisiva per i neroverdi, che si giocheranno la permanenza nella categoria anche il 31 marzo in casa con il Perugia, il 7 aprile a Benevento, il 14 aprile, alla penultima giornata, a Firenze contro la Toscana Aeroporti I Medicei prima di chiudere al Fattori il 28 aprile contro la Capitolina. Dirigerà l’incontro Francesco Meschini di Milano.

Di seguito i convocati: Alloggia, Ferrara, Fiorentini, Fiore, Cortesi, Niro, Suarez, Santavenere, Petrolati, Anderson, Mejia, Giampietri, Pupi, Di Santo, Du Toit, Sebastiani, Iezzi, Di Febo A., Di Febo R., Pattuglia, Daniele, Ciaglia, Pompeo.

La formazione cadetta allenata da Alessandro Marozzi ed Alessandro Vicini per il girone 5 di serie C1, giocherà a Colleferro (Arbitro: Giulio Cerolini di Roma) a caccia di punti importanti per tenere a debita distanza l’ultima posizione.

Nel campionato Elite under 18, dopo la sconfitta beffa di domenica scorsa i ragazzi neroverdi allenati da Alberto Santucci e Stefano Ciancarella giocheranno sul campo della vice capolista Roma Legio Invicta XV.

Ha riscosso un grande successo il rugby in altura con la prima edizione del doppio torneo Snow Rugby e Snow touch rugby organizzato domenica scorsa a Campo Imperatore dalle Vecchie Fiamme Old Rugby che ha visto, nel corso di una bella giornata di sole un perfetto mix di sport, neve, musica e convivialità.

Programma Unione

24.03.19– ore 14.30 SERIE A RUGBY GIRONE 3 GIORNATA 5 Rit.

PESARO RUGBY – UNIONE RUGBY L’AQUILA (Arbitro: Francesco Meschini di Milano)

24.03.19 – ore 14.30 SERIE C – GIRONE 1 GIRONE G Giornata 5 Rit.

COLLEFERRO RUGBY 1965-UNIONE RUGBY L’AQUILA (Arbitro: Giulio Cerolini di Roma)

24.03.19 – ore 12:00 CAMPIONATO ELITE UNDER 18 al Campo FIAMME ORO RUGBY VIA PORTUENSE, 1680 PONTE GALERIA RM (N.gara U8/1/08/R/02/0)

ASD ROMA LEGIO INVICTA XV – UNIONE RUGBY L’AQUILA SSD ARL

24.03.19 – ore 11.00 CAMPIONATO UNDER 16 – LAZIO/ABRUZZO II Fase 2018/2019 “TROFEO C.A.L.” GIRONE 2 GIORNATA 7 CONFERENCE