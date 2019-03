Specchio parabolico rotto, incrocio pericoloso vicino alla scuola di Gignano

A #dilloalcapoluogo la segnalazione per uno specchio parabolico rotto, che rende pericoloso l’attraversamento di un incrocio a Gignano.

Segnalazione a #dilloalcapoluogo per la pericolosità dell’incrocio tra via Marche e via Valle d’Aosta, a Gignano. L’intersezione stradale, infatti, è priva di specchio parabolico, che è stato danneggiato. La ridotta visibiità, quindi, rende particolarmente pericoloso l’incrocio, che – tra l’altro – si trova a poca distanza dalla scuola “Galileo Galilei”. Da qui l’appello a ripristinare al più presto il supporto visivo.