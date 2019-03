L’Aquila, “Salute e sicurezza nei cantieri della ricostruzione” nel convegno Inail

Si parla di “Salute e sicurezza nei cantieri della ricostruzione”, a rischio i lavoratori esposti a polveri e fibre di amianto

Il 26 marzo 2019 presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo- L’Aquila si terrà il convegno “Salute e sicurezza nei cantieri della ricostruzione” organizzato da INAIL Direzione regionale Abruzzo.

Il Convegno rappresenta l’evento conclusivo dell’Accordo di collaborazione siglato in data 30.12.2013 tra Direzione Regionale INAIL Abruzzo, Dipartimento Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’ Università degli Studi dell’Aquila (MeSVA), Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di L’Aquila (CPT), e Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano Sulmona L’Aquila avente l’obiettivo di monitorare e ridurre, nei cantieri della ricostruzione post-sisma, i rischi dei lavoratori e della popolazione aquilana da esposizione ad agenti chimici pericolosi tra cui le polveri e le fibre di amianto.

Salute e Sicurezza, come è strutturato il convegno

L’evento sarà articolato in due sessioni nelle quali verranno trattati contenuti tecnico-scientifici e divulgativi, contributi sperimentali e conoscenze relative alla valutazione dei livelli espositivi in edilizia con particolare attenzione al rischio chimico. Interverranno esponenti del mondo accademico, delle istituzioni pubbliche e delle professioni che apporteranno i propri contribuiti tecnico- scientifici.

Salute e sicurezza, parla il Direttore regionale Inail

Il Direttore regionale Inail Abruzzo Nicola Negri ha affermato: «a dieci anni dal tragico evento sismico del 06.04.2009 che ha colpito la Città di L’Aquila, vogliamo diffondere tra i lavoratori e la cittadinanza di L’Aquila conoscenze sulla salute e la sicurezza derivanti dalle attività di ricostruzione post-sisma».

Salute e sicurezza, gli organizzatori

Oltre all’Inail, il convegno è stato organizzato anche: dall’Università dell’Aquila, dalla ASL n. 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, dal Comitato Paritetico Territoriale per la formazione e sicurezza in edilizia (CPT) della Provincia di L’Aquila ed in collaborazione con Ordine dei Medici, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Collegio Provinciale Geometri, Periti Industriali e ANCE, con il patrocinio del Consiglio Regionale Abruzzo.