L’Aquila – Venerdì giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente nel corso delle ore diurne e cielo sereno nella serata. Temperature comprese tra +2°C e +15°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile e soleggiato al mattino e al pomeriggio su tutta la regione; in serata i cieli saranno prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi.

In Italia altra giornata all’insegna del bel tempo su tutte le regioni settentrionali con sole e poche nubi in transito sia al mattino che al pomeriggio e in serata. Condizioni di tempo stabile anche al Centro sia nelle ore diurne che in quelle serali. Cielo sereno al mattino e al pomeriggio, qualche innocuo addensamento nuvoloso in Abruzzo durante la serata. Bel tempo anche al Sud eccetto in Sardegna e in Sicilia dove si avvertiranno ancora gli effetti della depressione sul Mediterraneo con piogge e temporali specie sul Cagliaritano e sul settore meridionale e occidentale della Sicilia. Migliora il tempo solo in serata o nottata.

Temperature in aumento su tutta Italia eccetto sulla Sicilia e Sardegna.

(centrometeoitaliano.it)